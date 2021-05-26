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站崗快篩站曝「汗濕身照」崩潰！警察162字揭血淚：都是折磨我們

▲▼警察在快篩站值勤，儘管天氣炎熱仍要穿著全身裝備。（圖／翻攝自Facebook／新竹市警察局第一分局樹林頭派出所）

▲警察在快篩站值勤，儘管天氣炎熱仍要穿著全身裝備。（圖／翻攝自Facebook／新竹市警察局第一分局樹林頭派出所，下同）

網搜小組／閔文昱報導

本土疫情未見減緩，除了醫護人員承受極大壓力外，警察也要面對不理解民眾的質疑、批評。一名員警就在臉書分享，自疫情爆發以來，在快篩站以及派出所內遇到的種種辛酸，希望大家能多體諒第一線的警消醫護。文章一曝光，馬上就吸引不少網友關注，直呼「真的太辛苦了！」

一名員警在臉書社團「我們的警察故事」發文分享，表示警察在快篩站其實不只是全身裝備、汗流浹背而已，還會遇到當地居民陳情抗議，因為他們不希望快篩站安置在這，影響自己。另外，警察還會遇到一些民眾的詢問、不戴口罩者的刁難，「甚至還發生不止一件的喋血事件，都在折磨警察。」

▲▼警察在快篩站值勤，儘管天氣炎熱仍要穿著全身裝備。（圖／翻攝自Facebook／新竹市警察局第一分局樹林頭派出所）

▲警察值勤汗如雨下，還要面對部分民眾的陳抗、刁難。

這名員警透露，待在派出所內也不會比較輕鬆，因為在家防疫的人數增加了，使得家暴案、投資詐欺案、未戴口罩轉報案也隨之增加，讓整個警力負擔沉重。因此，他也呼籲，「現階段我們只能期許大家遵守防疫措施，體諒第一線的警消醫護，感謝。」

貼文一出，不少人都紛紛留言打氣，表示「轄區所的警察辛苦了」、「調查局，地檢署，憲兵也可設站，大家共體時艱」、「警察總是在各種天災人禍中站在第一線，感恩您們的付出」、「波麗士大人們辛苦了」、「加油」、「真的是太辛苦了」、「你們辛苦了、撐起身體保護民眾安全，甘溫」、「辛苦了，就連快篩站都會變成嫌惡設施」。

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