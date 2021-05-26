疫情請假顧孩「下個月吃土」！南港媽求工作　他霸氣一句話暖哭網

▲指揮中心25日宣布，停課延長到6月14日。（示意圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情的恐懼籠罩台灣，好在人性間的溫暖可以驅散黑暗。台北一名女網友為了孩子請防疫假，導致下個月沒有薪資收入，PO文詢問網友有沒有可以在家賺錢的方式。沒想到，立刻有一名善心人士出面，霸氣的回應讓網友都覺得心暖暖的。

該名女網友在臉書社團「我是南港人」發文，表示孩子因停課在家，她向公司請了防疫假期方便在家照顧，但這個月沒有工作，下個月恐怕會沒錢生活，「有什麼可以加減賺錢的方法？求幫助！」

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沒想到，該文PO出後立刻有一名男網友留言說，「我可以借你1萬塊，請私帳號給我，並提供預計還款日期，明年也ok, 加油」，「嗯，真的不行就不要還了，希望南港更美好」。

▲網友看到男子直接幫忙，大讚他的愛心跟行動力。（圖／翻攝我是南港人）



這暖心的留言立刻讓不少網友按讚稱讚，「哇⋯佛心❤️我覺得好感動」、「看見台灣社會的美好」、「哇！您是佛祖來轉世的吧！讚嘆您了！」、「哥真的善心」、「謝謝你行善舉，希望有朝一日自己也有這樣的能力QQ」。

此外，也有網友留言，「我太太會去採買東西，有需要的食物或用品，請私訓我，我們會郵寄給您，加油」、「找南港區社會局急難救助金」、「一人100塊，南港有12萬人，大家一起幫助可以創造很多奇蹟，大家一起加油」、「若家長因故無法照顧孩子，高中以下學校仍應安排人力提供學生到校學習、照顧及用餐。」

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