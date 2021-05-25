倒垃圾請戴口罩　台南稽查首日狀況良好僅告發3件

▲台南市環保局5月24日起全面稽查民眾倒垃圾有無戴口罩，首日狀況良好，全市37區304條路線已完成188條收運路線稽查，勸導件數2553件，僅3件告發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防堵COVID-19病毒進入社區，倒圾時間雖短也不能掉以輕心，環保局5月24日起全面稽查民眾倒垃圾有無戴口罩，首日狀況良好，全市37區304條路線已完成188條收運路線稽查，勸導件數2553件，僅3件經勸導仍不改善，將移送衛生局裁處，整個稽查過程沒有任何衝突，稽查工作仍將持續。

環保局全局8科5室人員近400人都出動稽查，大家依各垃圾車的收運路線、時間隨在垃圾車後執行稽查與勸導，就連主管也參與，直到該路線收運告一段落才結束。部份環保人員又特製簡明圖卡，在旁提醒「倒垃圾未戴口罩，勸導不配合者，會被罰3千至1萬5千元哦！」

環保局統計，勸導案件歸仁區最多371件、其次安南區338件、永康區193件；新市區、新營區及安定區各有1件經勸導後仍不改善，其中1件倒垃圾沒戴口罩，勸導時不配合轉頭就走，周遭鄰居生氣地告狀說，最近幾天這個人也未戴口罩，要求務必移送給相關單位裁處。

到安南區府安路隨清潔車稽查民眾有無戴口罩的康姓職員則感動的說，市民朋友真是太自律，所稽查的路線99％以上的人都自發戴口罩，少數忘戴口罩者經勸導都會轉身回家戴好口罩再來倒垃圾，大家態度都很和善。

南區還出現小朋友手持自製標語牌「戴口罩」、「勤洗手」、「保持1.5距離」，提醒眾人做好個人防護，萌樣讓稽查人員忍不住稱許，真是太有心了!

環保局長謝世傑在24日下午至東區、仁德區巡察，民眾幾乎百分百戴口罩，不過他仍再次提醒不論室外或室內都應該戴口罩，更不要在等垃圾車時群聚聊天。

此外，他也趁機宣導垃圾分類，又多次打開不透明垃圾袋檢視是否混雜廚餘、資收物等，沒做好分類的民眾都覺得不好意思，表明會改善。

3M細滑牙線棒超值分享包箱購組