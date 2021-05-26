澳洲維州爆本土群聚病例　紐西蘭暫停「旅遊泡泡」

▲因為澳洲再爆本土群聚感染，紐澳旅遊泡泡暫停。（圖／達志影像／美聯社）



中央社威靈頓25日綜合外電報導

澳洲維多利亞州傳出新的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土群聚感染案例後，紐西蘭今天暫停與維州的免隔離旅行措施。這是紐澳旅遊泡泡上月啟動以來第4度被干擾。

威靈頓當局官員表示，在澳洲維多利亞州墨爾本市（Melbourne）過去2天通報9起本土病例後，他們採取謹慎態度。據信這些病例與一家防疫旅館外溢病毒有關。

紐西蘭COVID-19防疫部長希普金斯（Chris Hipkins）表示，這次暫停旅遊泡泡的命令將從當地時間今晚8時生效，並維持至少72小時。

紐西蘭昆士鎮（Queenstown）近日將舉行高地人隊（Highlanders）與墨爾本叛軍隊（Melbourne Rebels ）的超級橄欖球聯賽（Super Rugby）賽事，從現況看來，暫停令可在賽前及時解除。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）都將親臨這場賽事。莫里森訪問紐西蘭時，也將進行雙邊外交會談。紐澳兩國之前因為疫情，將國界封閉了近400天。

這次是兩國免隔離旅遊泡泡4月18日啟動後，第4次受到干擾。此前從紐西蘭飛往澳洲西澳州（Western Australia）的航班曾兩度暫停，本月稍早飛往澳洲新南威爾斯州（New South Wales）的航班也受到影響。而澳洲這些疫情都跟隔離國際旅客的防疫旅館有關。