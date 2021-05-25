他分析「疫情露曙光」　公布5大QA：最快明天、最慢6月初確診下降

▲化學兵消毒。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠肺炎疫情持續延燒，曾任衛生署長的嘉義市前市長涂醒哲24日卻在臉書撰文，以「發病日」數據判斷「疫情已見曙光」；他25日再度分析，若依照5月19日全台發布第三級警戒，潛伏期估算一周的話，約在5月26日左右，也可能出現初步成果，即便從5月19日估算兩周潛伏期，最慢到了6月初，也應具備有意義的下降結果。

涂醒哲表示，從5月11日起行政院蘇貞昌院長宣布要收心，到5月18日發病日的曲線已向下展現效果，如果依照流行病學，在防疫政策實施後，兩段潛伏期約14天來看，如果防疫警戒有落實，5月26日應該可以看到更好的結果。

涂醒哲說，若依照5月19日全台發布第三級警戒，潛伏期估算一周的話，同樣約在5月26日左右，也可能出現初步成果，即便從5月19日估算兩周潛伏期，最慢到了6月初，也應具備有意義的下降結果。

不過，涂醒哲強調，當然這是在二級和三級警戒有徹底實施，國人自律禁足，地方政府快速找出無症狀感染個案，才有理想的結果，這段期間，期待大家一起努力，讓病毒傳無可傳，盡快看到「全民動員保健康」的防疫結果。

5大QA：



1.前文「COVID-19本土確定病例發病趨勢」的圖表是真的嗎？還是假訊息？



這是來自衛生福利部疾病管制署在5月22日統計的數據資料，但因每天確診個案，會按其發病日校正回歸，故這張圖每天會有些許變化。



2.為什麼要用 #發病日 當作大型社區散播降低的指標？



大家都很關心指揮中心每天新增的確診人數，不過，從個案感染、就醫、醫師診斷、採檢、通報行政流程、研判，到最後指揮中心公告案例數的流程，可能會出現檢驗塞車等原因，導致每天公布的確診人數忽高忽低，使得大家各說各話，沒有辦法明確指出，到底這波疫情何時可以趨緩？



因此我提出以「發病日」當作這波流行病學的重要指標。因為很多人不知道自己何時被感染？感染日不容易抓得很精準，也有不少人完全沒症狀，是在疫調時被撈出來，更不知何時受到感染。



但有症狀的病人，通常會知道自己的發病日，只要無症狀感染者的比例沒有多大變化，以有症狀感染者的變化趨勢，來代表所有感染者的變化趨勢，是較為合理的。

問題

3.日前有 #採檢及檢驗塞車 問題，如新北市最晚有延後六天才確診的案例，中間會不會有持續傳染的疑慮？

採檢站的設立如果不方便，或處理採檢的人力不足，就會造成採檢塞車問題，後續如果檢驗人力不足，也會造成檢驗塞車問題，這些問題累積起來，指揮中心就無法即時拿到數據資料。

雖然地方政府努力增加篩檢站，實驗室努力在增加人力和設備，但檢驗量突然暴增，再努力也趕不上個案增加的速度，等到開始改善，才能把確診個案往前「#校正回歸」到原本的採檢日。

只有這樣才能讓數據歸真，也能較清楚地判斷防疫政策的成效，並依照數據分析的結果，來改善政策不足之處。

但外界不了解這種科學資料處理的慣例，反而覺得指揮中心蓋牌或修飾疫情，加上有心人士再搧風點火，就會重創國人對指揮中心的信任，對疫情防治有害無益。

依照目前整體的檢驗量能來看，會出現「塞車」情況，採檢及檢驗的延宕，如果沒有對受檢人施以完整SOP教育，任其在外自由活動，當然會造成疫情擴散。因此，政府要盡速增加篩檢場所，補足及調配專業人力，以縮短等待天數，才能從源頭改善。

4.目前針對有症狀的民眾做快篩，但是很多人不明白，快篩和普篩的差異在哪裡？

一般人認為 #普篩 就是不管高危險族群與否，都來作全面篩檢，以為能找出所有感染者。我認為這是相當不負責任的做法，如同香港經驗顯示，不見得都每個人都會來篩檢，因此也沒辦法撈出所有感染者。

更何況，#快篩常使用抗原抗體系統，會有較多假陰性及假陽性的問題，治絲益棼，也浪費寶貴的專業人力、資源及時間。

台灣的資源相對有限，正確做法應 #針對發生問題的地區來擴大篩檢，指揮中心稱為「精準」擴大篩檢，相對較為負責任，也保留採驗人員的量能，用在真正需要篩檢的地方。

問題

5.哪些是民眾一定要知道的防疫事項？這兩周可能是阻止傳播鏈的黃金期？

台灣是一個幸福的國家，政府透過嚴密隔離、疫調、檢疫，把所有可能的個案阻擋在外或居家檢疫，不讓病毒跑到社區中，為大家爭取一年半的時間，讓台灣可以接棒疫苗使用。

如果這一年來，沒有指揮中心的「#快速專業做防疫」，可想像去年台灣的疫情將有多嚴峻，然而，更重要的是台灣人民高素質的配合，及對指揮中心的高度信任。

我認為，過去一年多是台灣的防疫1.0，目前進入防疫2.0，不能只靠政府，全體國民要更落實自我的防疫，進入到「#全民動員保健康」。

政府的邊關防疫及檢疫仍然會繼續執行，但2.0版的全民動員保健康是自我禁足，減少接觸。戴口罩，勤洗手，不摸眼口鼻最重要。