停課延長家長崩潰了…聰明爸曝「紅綠燈」神機制轟動網：立刻學

▲粉專「不完美的塔」分享妙招，利用紅綠燈來提醒孩子何時能找父母說話。（圖／翻攝自Facebook／不完美的塔）

網搜小組／閔文昱報導

本土疫情升溫，進入第三級防疫警戒，各級學校均全面停課，改採線上學習，全國家長無不使出渾身解數應對此情況。對此，粉專「不完美的塔」也分享妙招，在工作時利用「紅綠燈」的方式，提醒孩子什麼時候能跟父母說話，讓不少網友看了直呼，「真的太強了！」

粉專「不完美的塔」25日在臉書分享，表示在家工作時，為了能讓孩子知道何時可以跟父母說話，於是想出了「紅綠燈」的機制。利用紅球代表「會議中，完全不能說話」；綠燈代表「可以隨時來找爸爸說話」；而黃燈則代表「忙碌中，但急事還是可以找爸爸」。

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▲指揮中心25日公布，全國三級警戒延長至6月14日，且全國各級學校及公私立幼兒園，停止到校上課延長至6月14日止。（圖／資料照）

原PO表示，與其一直吼孩子「我在工作你不知道嗎？」不如找出明確的準則讓孩子明白，因為他們真的分不清楚，也因為這樣，「老婆適應了老公在家工作的形式，孩子也明白找爸爸和玩樂的界線在哪裡。」

文章曝光後，有趣又有效的互動方式馬上就吸引了不少網友關注，紛紛留言，「好棒的分享」、「太強了！這招我要立刻學起來」、「好有智慧的父母」、「結果決定一天都調紅燈」、「這個得分！很有智慧啊」、「好可愛的紅綠燈」、「順道交通規則都教導了，太聰明了」、「很需要立刻分享到各大親子群組！」

※本文由不完美的塔授權報導，未經同意禁止轉載。

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