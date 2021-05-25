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微風台北6店再縮短營業時間！　明起晚上7點關門

▲百貨 。（圖／百貨提供）

▲微風集團宣佈台北6店再縮短營業時間 。（圖／百貨提供）

記者鮑璿安／台北報導

因應疫情全台三級警戒延長至6月14日，百貨業者將防疫策略更升級，微風集團宣佈台北6店再縮短營業時間，從明（26日）起至 6月14日，營業時間調整為中午12點至晚間7點止。

稍早Global Mall宣佈零售區域全面暫停營業，成百貨首例，在5月28日前僅提供餐飲外帶自取與外送、超市、民生必需品採買服務。MITSUI OUTLET PARK 林口也跟進，延長停業時間至28日，同樣僅開放民生、藥妝及熟食區。

▲百貨 。（圖／百貨提供）

▲Global Mall今早宣佈零售區域全面暫停營業，成百貨首例 。（圖／百貨提供）

而微風集團旗下台北6店，微風廣場、微風南京、微風松高、微風信義、微風南山、微風台北車站，宣佈明日起至 6月14日止，營業外帶時間改為中午12點至晚間7點，相較先前防疫策略再縮短一小時。並且內部已啟動員工分組分流上班，同時也提供Breeze Take Out的外送、外帶服務，升級防疫。

事實上，百貨業者在疫情剛升溫時就有調整營業時間的策略，然而三級警戒延長，是否有變動？據了解，新光三越全台15家分店現行營業時間，中午12點至晚間8點，將持續延長至6月14日，員工分流上班同步延長至6月14日止。SOGO百貨營運時間維持在11：30至20：30；京站時尚廣場週日至週四營業時間為12：00至20：30；週五週六12：00至21：00 ，以上維持不變暫無調整計劃。

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