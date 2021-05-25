百貨首例！Global Mall全面「停業零售區」　僅提供民生必需品

▲Global Mall環球購物中心宣佈將調整營業範圍，零售區域全面暫停營業 。（圖／百貨提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

全台疫情升溫，Global Mall環球購物中心宣佈將調整營業範圍，零售區域全面暫停營業，即日起至5月28日僅提供餐飲外帶自取與外送、超市、民生必需品服務，創下百貨首例。

繼Global Mall縮短營業時間提早至晚間八點打烊後，此次再宣佈零售區域全面暫停營業，全台七店新北中和、板橋車站、南港車站、桃園A8、林口A9、新左營車站及屏東市位處在地商圈生活中心，以最低營運，即日起至5月28日館內僅提供餐飲外帶自取與外送、超市、民生必需品採買服務。

▲「無接觸外帶快取」專區。（圖／百貨提供）

在外帶上更推出「無接觸外帶快取」專區，消費者免入館內即可訂餐、取餐及以行動支付費用，降低接觸；民生用品也能採線上或現場掃QR Code預定，不需入內到專櫃選購，同樣可在無接觸快取區現場行動支付付款拿取。





▲微風高樓層餐廳也首推外帶、外送服務 。（圖／百貨提供）

此外，微風高樓層餐廳也首推外帶、外送服務，微風南山 47 樓 MiraWan推出精緻餐飲外帶，包含一項單點、一套單人套餐、 兩套雙人套餐共 4 種選項。知名美式牛排餐廳Smith & Wollensky 則開放提供外送與外帶服務，點主餐即贈送前菜+配菜；麻辣 45更有火鍋外送服務，在平台上選擇湯頭跟想要的火鍋組合，就可以輕鬆在家大嗑麻辣鍋。