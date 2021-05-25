快訊／新北最新確診足跡曝：3間家樂福、土城大潤發、海山捷運公園

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心25日下午公布新增確診、校正回歸共542例本土，並宣布全國三級警戒、停課延長至6月14日。新北市長侯友宜隨後公布今日新增的154例本土案例之熱點、足跡。

市府公布確診個案公共場所足跡，包含土城運動公園 、海山捷運公園、板橋八德市場、家樂福中和店、民德公園旁市場、大潤發土城店、家樂福重新店、家樂福淡新店、大都會公園、板橋興市場。

針對新北市今日新增的154案例區域分佈，板橋38例，中和22例，新莊20例，三重19例，土城6例，永和8例，新店9例，蘆洲4例，三峽3例，五股4例，汐止7例，深坑2例，林口3例，泰山3例，樹林6例，淡水1例。

侯友宜表示，永和、新店將加開熱區防疫中心，嚴格落實三級強化警戒措施，他也強調，疫情一直都不樂觀，務必維持高度警戒。

指揮中心指出，今新增283例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案及2例境外移入個案，另有校正回歸本土個案261例，總計544例，確診個案中新增6例死亡。新增本土個案分布以新北市154例最多，其次為台北市49例。

除了雙北之外，新增個案中還包括桃園市16例，台南市、基隆市及彰化縣各10例，台中市9例，屏東縣及新竹市各4例，高雄市、宜蘭縣各3例，台東縣、南投縣及苗栗縣各2例、新竹縣、雲林縣及花蓮縣各1例。

另外，校正回歸個案261例中，為162例男性、99例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於5月2日至5月22日；個案分布以台北市155例最多，其次為新北市89例，宜蘭縣、桃園市各5例，基隆市及彰化縣各3例，台中市1例。

綜上所有個案，其中萬華活動史相關186例、茶藝館相關28例、某社團相關2例、某水果商相關7例、其他已知感染源122例、關聯不明111例、疫調中86例，相關疫情調查持續進行中。

▲新北市長侯友宜。（資料照／新北市衛生局提供）