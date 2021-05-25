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上海台商踴躍獻愛心　旱地冰壺兩岸一家親

記者趙禕/上海報導

▲▼上海台商和南陽學校特教生一同進行了一場趣味十足的旱地冰壺友誼賽。（圖／記者趙禕攝）

▲上海台商和南陽學校特教生一同進行了一場趣味十足的旱地冰壺友誼賽。（圖／記者趙禕攝）

一場熱情澎湃的旱地冰壺大賽今天上午在上海市南陽學校激烈展開，一群來自上海市台灣同胞投資企業協會的台商，和上海特殊教育學校南陽學校的特教生們展開了一場趣味觀騰的競技。這是上海市台協會靜安區工委會持續多年的社區愛心關懷活動項目之一。

今年上海市台協會靜安區工委會的年度公益活動，選擇向上海為身心障礙兒童提供特殊教育的南陽學校捐贈款項和愛心禮物；除了捐款之外，台商們還特別捐贈了一套旱地冰壺設備響應即將在明年舉辦的2022年北京冬奧會，並且贈給每一位小朋友一個保溫杯；今年初才加入台協靜安區工委會的台灣東森集團旗下新事業體東森震宇公司，也捐贈一批公司產品香薷固體飲料共襄盛舉展現愛心。

▲▼上海市台商向上海教導特殊教育學生的南陽學校捐款捐物，奉獻愛心。（圖／記者趙禕攝）

 ▲上海台商奉獻愛心，捐款捐物給上海特殊教育學生。（圖／記者趙禕攝）

在場見證這場捐贈活動的上海市靜安區台辦主任王立萍表示，南陽學校的學生們在老師精心幫助下，對生活、學習的響往，對文化、體育的執著令人感動；她感謝靜安區工委為學校提供的各項物資，也期許同學未來在社會上能創造更好的價值，擁有美好的前途。

▲▼上海市靜安區台辦主任王立萍致詞。（圖／記者趙禕攝）

 ▲上海市靜安區台辦主任王立萍致詞。（圖／記者趙禕攝）

台協靜安區工委會副主委蔡世明表示，台商是兩岸一家親的見證者，這裡也是我們的故鄉，感謝有機會做出回饋。

南陽學校張勤校長感謝台胞們的愛心義舉，感謝他們對特殊兒童的關心和關愛，對特殊教育的關注和關懷。張勤表示，相信每次捐贈都能給學校帶來鼓舞和信心，給孩子們帶來力量和勇氣，而每一次的相遇都會溫暖彼此、傳遞美好。

▲▼上海台商奉獻愛心，捐款捐物給上海特殊教育學生。（圖／記者趙禕攝）

 ▲上海台商奉獻愛心，捐款捐物給上海特殊教育學生。（圖／記者趙禕攝）

台商們在簡單的捐贈儀式後，現場就和小朋友們進行了一場旱地冰壺友誼賽；南陽學校的小朋友們展現對冰壺活動濃厚的興趣，現場充滿歡樂的氣氛。

▲▼南陽學校的特教生玩起旱地冰壺架勢十足。（圖／記者趙禕攝）

 ▲南陽學校的特教生玩起旱地冰壺架勢十足。（圖／記者趙禕攝）

靜安區南陽學校是是華東師範大學學前教育與特殊教育學院實驗基地，也是一所為身心障礙兒童、少年提供教育服務的九年一貫特殊教育學校；校方和上海醫學界及殘聯等部門配合，開展對腦癱、自閉症、語言障礙等兒童的康復訓練；學校還實行送教上門，到行動困難的學生家中進行教學和康復訓練，實現教育“零拒絕”，為身心障礙學童教育提供有力保證。

 ▼上海南陽學校是一所針對身心障礙兒童、少年提供特殊教育的9年一貫制學校。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海南陽學校是一所針對身心障礙兒童、少年提供特殊教育的9年一貫制學校。（圖／記者趙禕攝）

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