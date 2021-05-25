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佳士得專場徐悲鴻《奴隸與獅》11.48億流拍　分析人士爆：底價要太高

▲徐悲鴻油畫《奴隸與獅》在佳士得香港春拍中流標。（圖／CFP）

▲《奴隸與獅》為徐悲鴻藝術生涯第一幅主題性繪畫作品。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

佳士得香港昨（24）日舉行春拍，外界矚目的中國近現代畫家徐悲鴻油畫《奴隸與獅》因不足拍賣估價3.5億港元（約12.56億元新台幣）的底線，當場宣佈流拍，現場氣氛極為罕見地跌至冰點。相較於2020年受疫情影響下的春拍表現，拍賣結果令業內人士意外，甚至在看完直播後表示，「賣家的底價要得太高了。」

▲《奴隸與獅》為徐悲鴻藝術生涯第一幅主題性繪畫作品。（圖／CFP）

▲徐悲鴻油畫《奴隸與獅》在佳士得香港春拍中流標。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，單獨一幅《奴隸與獅》以專場形式拍賣，經過一番電話委託，席間罕見冷靜而焦灼的報價，這幅原本估價為3.5億至4.5億港元（約12.56億至16.15億元新台幣）的拍品，在3.2億港元（約11.48億元新台幣）的價格上，被拍賣官宣佈流拍。

▲佳士得香港《奴隸與獅》拍賣專場。（圖／CFP）

▲佳士得香港《奴隸與獅》拍賣專場。（圖／CFP）

《奴隸與獅》（1924年）是徐悲鴻藝術生涯第一幅主題性繪畫作品，創作靈感源於古羅馬傳說與伊索寓言。一名逃跑的奴隸被主人抓獲，被置於鬥獸場中與獅子搏鬥作為懲罰，不過，獅子不但沒有攻擊奴隸，還與他相認。原來奴隸在路途中曾經替獅子將爪上的刺拔出而救了牠，最終，故事感動了所有人，奴隸與獅子都重獲自由。

據悉，《奴隸與獅》是私人藏家手中尺幅最大的徐悲鴻油畫，徐悲鴻主題性油畫在市場上極為罕見，有史以來在拍賣場出現不超過6件。

▲《奴隸與獅》素描草稿目前收藏於北京徐悲鴻紀念館。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲《奴隸與獅》素描草稿目前收藏於北京徐悲鴻紀念館。（圖／翻攝澎湃新聞）

徐悲鴻常以獅子寄託他對國家崛起的信念。獅子雖然是猛獸，但其性和易，與虎豹不同，所以被稱為獸王。徐悲鴻還創作過數十幅以獅子為題材的中國畫巨作，例如《獅吼》，《負傷之獅》(1938年)、《會師東京》（1943年）等。

《奴隸與獅》也曾出現在新加坡國家美術館「徐悲鴻在南洋」特展，同年的素描草圖目前則收藏於北京徐悲鴻紀念館。
 

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