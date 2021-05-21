港駐台辦事處暫停　陷入兩岸「政治對立」漩渦

▲港府日前宣布，香港駐台經貿辦事處暫停運作。（圖／翻攝香港政府網站）

記者陳政錄／北京報導

香港駐台經濟經濟貿易文化辦事處18日宣布暫停運作，港府發言人21日對此聲稱，是台方多次「粗暴干預」香港事務、重申「一中原則」，陸委會晚間發布即五點聲明反駁。隨後，大陸國台辦發言人也出面表達陸方立場，顯然台港交流仍繞不開兩岸政治對立的泥沼。

據了解，原台灣駐港機構「中華旅行社」，於2011年更名為「台北經濟文化辦事處」，隸屬於陸委會香港辦事處後，行政院亦於同年批准港府在台設「香港駐台經濟經濟貿易文化辦事處」。惟受疫情影響，和所謂「一中切結書」爭議，如今陸委會駐港人員僅8人，其餘為當地雇員，港府在台人員今年也僅剩4人。

▲香港駐台經濟經濟貿易文化辦事處。（圖／取自辦事處官方網站）

5月18日，港府無預警宣布，香港駐台經濟經濟貿易文化辦事處暫停運作，原因 「與台灣疫情升級無關」，且所有香港人員已離開台灣。陸委會當時表示，港府單方面做出此決定，我方甚感遺憾，強調我方駐香港辦事處人員仍然會堅守崗位，持續運作。

惟港府今日透過新聞稿，說明駐台辦事處暫停運作原因，聲稱是台方近年多次粗暴干預香港事務，包含推出 「援港專案」，對示威者提供支援等，近年一連串行徑已嚴重破壞港、台關係，香港駐台辦事處在台的運作環境日趨惡化。港府還重申，將根據基本法、「一個中國」原則，以及北京中央政府處理香港涉台問題的基本原則和政策，處理港、台關係相關事宜。

對此，陸委會晚間透過五點回應駁斥，表示香港在台辦事處係依據台港2011年互設辦事處換文所設置，根據換文精神，雙方設置辦事處旨在服務雙方民眾及處理事務性問題，並未觸及「九二共識」等政治性議題；港方刻意扭曲事實，顯然別具政治目的，對此我方絕難苟同。

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會反批，2018年7月起港府對我香港辦事處派駐人員設置不合理的政治要求，阻擾我方人員的正常輪調及駐處的運作，置雙方民眾權益於不顧，違反2011年雙方換文內容，嚴重破壞台港關係。並紙港府暫停其辦事處運作，致影響民眾權益，所有後果理應由港府承擔。

就台港互設辦事處問題，國台辦發言人朱鳳蓮21日晚間，也首度對此事表明陸方態度。她說，需要強調的是，民進黨長期以來出於「台獨」原因，以各種方式插手香港事務，支持庇護亂港分子，大肆破壞香港繁榮穩定，汙衊攻擊「一國兩制。」

她說，我們正告民進黨不要在亂港謀「獨」的絕路上越走越遠，否則必遭嚴懲。

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▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）