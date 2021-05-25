游錫堃批WHO五度違背宗旨　應脫下政治外衣回歸醫學專業

▲2021年世界衛生大會（WHA）因疫情關係，採線上視訊會議方式進行。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

世界衛生大會（WHA）24日開議，台灣已連續5年未獲邀參加，立法院長游錫堃25日表示，很遺憾世界衛生組織（WHO）第五度違背宗旨，呼籲WHO應該脫下政治外衣，回歸醫學專業。

第74屆世界衛生大會24日起至6月1日以視訊方式舉行。外交部表示，馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯及史瓦帝尼4個友邦代表台灣，分別與中國進行「2對2辯論」，呼籲接納台灣的參與。巴拉圭則於全會總討論時為台發聲。

游錫堃表示，WHO成立宗旨是「使世界各地的人們盡可能獲得高水準的健康」（Health for All），全球防疫不應有缺口，互相分享所有資訊及專業才能合作抗疫。

游錫堃也說，遺憾的是，WHO第五度違背宗旨，再次漠視了台灣全體人民的健康。

游錫堃指出，近期國際社會對台灣參與WHA皆表達強勁的支持，包括我國友邦國家、日本、瑞典、加拿大、比利時、「七大工業國集團」（G7）等國，都明確力挺台灣有意義參與WHO及WHA。

游錫堃再指，全球國會亦然，法國參議院、丹麥國會及斯洛伐克國會外交委員皆通過友我決議，跨國議會平台「福爾摩沙俱樂部」逾30國，1000餘位國會議員為台灣聯名致函WHO秘書長。

游錫堃強調，對於台灣被五度拒於全球公衛門外，嚴正呼籲WHO應脫下政治外衣，回歸醫學專業。