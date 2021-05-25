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基隆市快篩站成立採預約制　有症狀、足跡重疊者優先採檢

▲基隆市快篩站成立採「預約制」 有症狀、足跡重疊者優先採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市快篩站成立採「預約制」，有症狀、足跡重疊者優先採檢。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

因應新冠疫情，基隆市政府衛生局和防疫團隊在三總基隆正榮院區、台灣礦工醫院、長庚醫院設立四大採檢醫院，並於昨（24日）在基隆市立醫院院本部設立快篩站，採線上預約制，接受特定條件對象的篩檢。

衛生局表示，為確保醫檢量能並避免群聚，目前在市立醫院設立的快篩站，優先提供已出現發燒、上呼吸道問題等出現疑似症狀，且與本市公告確診個案活動史重疊，或與萬華地區足跡活動史重疊的民眾「預約」篩檢。

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▲基隆市快篩站成立採「預約制」 有症狀、足跡重疊者優先採檢。（圖／基隆市政府提供）

衛生局說，預約方式採線上預約，衛生局並提供QR CODE方便民眾使用，或者可在周一到周五上班時間撥打衛生局快篩專線：02-2428-3844；待衛生局評估風險後，衛生局每日下午3時陸續通知隔日篩檢時間及地點，提醒民眾戴口罩、持健保卡及身分證，自行（勿搭乘大眾交通運輸工具）前往指定篩檢地點。

到達指定篩檢地點後抽號碼牌，並於等候區候診，再到快篩站櫃台掛號、進行採檢，採檢後可到報告等候區等待，約10分鐘就可知道結果，結果為陰性者將返家自主健康管理，陽性者則由採檢醫院安排轉院。

市府強調，目前中央流行疫情指揮中心策略，並沒有鼓勵大量的快篩，且本市篩檢能量也還算充足，目前更沒有設置社區篩檢站的需求，請市民安心。

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