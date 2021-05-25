蘇貞昌下令解決校正回歸塞車　唐鳳交卷了「10分鐘可傳500筆資料」

▲0525全台確診總數地圖（圖／ETtoday）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，由於採減量大增讓醫療能量難以負荷，加上資料上傳過程嚴謹，導致確診通報有時間差，指揮中心日前提出「校正回歸」一詞也引發討論。為了讓通報更便捷，政院資通處與衛福部推出簡化措施，將採檢上傳的項目從28項簡化為8項，並推出QR Code掃描填寫個資的功能，疾管署也簡化後端的上傳，舒緩「塞車」的情形。

有鑒於地方篩檢後上傳中央的作業較為繁雜，檢核又嚴格，行政院長蘇貞昌日前指示衛福部長陳時中、疾管署周志浩署長、政委唐鳳以及政院資訊處長簡宏偉，就民眾篩檢填表、地方醫療機構上傳的流程進行簡化。

政院幕僚指出，目前除了上傳項目從28項簡化為8項，檢核機制放寬，避免資料上傳繁雜而塞車，現在中央也提供一套個人資料填寫的系統給各篩檢站使用。

唐鳳日前推出的QR Code簡訊實名制系統，在這次的採檢通報簡化工作中也扮演重要角色。在政院資訊處和疾管署的協調對接下，各篩檢站民眾只要在當場掃描一個QR Code，就能進入該家醫院的系統填上個人資料，輪到自己篩檢時只要打入身分證號，醫護人員就能叫出資料，減少因為填表所造成的等待。

幕僚透露，該套新的系統24日已在台中榮總試辦，台中榮總表示使用順暢，昨日中榮計採檢211件，使用本系統輸入170，使用率約為80.57%，試驗順利後預計會開始鼓勵其他醫院使用。

在蘇貞昌的交代下，疾管署也簡化後端的上傳，也就是各縣市醫療機構上傳都較之前順暢，塞車的情形也減緩了，目前也更有餘裕清掉之前未上傳、或是上傳未成功的積案，希望逐漸減少每日校正回歸的案件。

經過測試，現在上傳500筆資料只要10分鐘，相較先前500筆資料要2小時，整個系統方便許多。