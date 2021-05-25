台灣民意基金會／民進黨3事件支持度暴跌10％　僅領先國民黨2％

▲台灣民意基金會公布最新民調，顯示民進黨支持度僅領先國民黨2％。（圖／台灣民意基金會）



記者陶本和／台北報導

在日前全台大停電、民進黨北市黨部黑道風波，以及這次本土疫情等3個事件衝擊下，台灣民意基金會25日發布最新民調，總統蔡英文支持度首次跌破5成，行政院長蘇貞昌支持度也剩4成5，是2020年新低；而政黨支持度方面，民進黨也暴跌10％剩23%，只領先國民黨2％。

對於5月13及17日短短5天發生兩次大停電，根據民調結果顯示，2.7%非常滿意，21.4%還算滿意，32.7%不太滿意，29.6%一點也不滿意，13.8%沒意見、不知道、拒答。

在民進黨台北市黨部黑道風波一案，民調顯示，28.5%傷害非常大，29.4%傷害還算大，20.4%傷害不太大，6.8%一點也沒影響，14.7%沒意見、不知道、拒答。

此外，政黨支持度部分，民調詢問，「台灣目前有兩個大黨，民進黨和國民黨，還有幾個小黨如台灣民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」

結果顯示，23.2%民主進步黨，21.2%中國國民黨，8.5%台灣民眾黨，3%時代力量，1.9%台灣基進，0.9%其他政黨合計，37.9%沒特別支持哪一個政黨，3.5%不知道、拒答。

台灣民意基金會表示，小黨包括時代力量、台灣基進等都有支持者明顯萎縮現象，中性選民則暴增到三成八；相較於上個月，民進黨支持者減少10.1個百分點，而國民黨支持者增加1.2個百分點，民眾黨則維持在8.5%，時代力量減少1.4個百分點，而台灣基進則減少1.5個百分點。