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快訊／蘇貞昌召開疫情會議：要求指揮中心評估全國三級警戒是否延長

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察疫情指揮中心，戶外維持社交距離。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

行政院發言人羅秉成24日表示，行政院長蘇貞昌上午召開疫情會議，會中聽取各部會報告國內疫情狀況、財經局勢以及疫苗生產與採購進度，並針對疫情發展後續因應進行討論。其中，針對全國三級警戒以及相關強化防疫作為是否需延長時間，蘇貞昌也請指揮中心視疫情發展狀況，並與教育部、經濟部、勞動部等相關部會盤點相關配套措施。

羅秉成表示，蘇貞昌於會中強調，防疫政策具有全國一致性，請指揮中心於每日的全國疫情會議瞭解各地方政府需求，並統合協調相關防疫作為，避免地方政府與中央不同步調，無端造成困擾。

針對國內現有疫苗，蘇貞昌也請指揮中心規劃第一線防疫人員以及相關必要人員優先施打；此外，對於各地方疫情爆發的熱點區域，中央會支援地方相關必要資源，而地方政府也必須負責執行，持續擴充社區篩檢站等防疫量能。

另外，為統一事權，羅秉成表示，依照傳染病防治法第37條第3項明文規定，中央疫情指揮中心成立期間，各地方政府應依指揮官之指示辦理。

蘇貞昌也在會中請指揮中心持續於每日召開的全國疫情會議了解各地方政府之需求，由指揮中心綜合盤整並統一決策相關防疫作為，避免地方政府與中央不同步調，無端造成困擾。

此外，蘇貞昌也聽取國外疫苗採購、國內疫苗研發進度以及施打規劃報告。他表示，對於國內現有疫苗，請指揮中心規劃以第一線防疫人員以及相關必要人員優先施打；另外，他也請經濟部與廠商溝通，希能配合加速生產篩檢試劑，並請指揮中心協助地方政府於高風險的疫情熱點設置採檢站，並提供必要的支援。

為因應疫情變化，羅秉成表示，針對全國三級警戒以及相關強化防疫作為是否需延長時間，蘇貞昌也請指揮中心視疫情發展狀況，並與教育部、經濟部、勞動部等相關部會盤點相關配套措施，並參考指揮中心專家小組之意見妥為評估。

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