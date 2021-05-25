國產疫苗7月上路？　柯文哲吐真心話：我覺得很奇怪

▲衛福部長陳時中、台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗被視為救命丹，國產疫苗何時生產引發外界關注。對此，台北市長柯文哲24日在記者會上坦言，這是很政治化的題目，總統蔡英文說7月要上路，「會過？不會過？怎麼總統先下指導棋？」、「我覺得很奇怪！」

柯文哲表示，應該要有短中長期計畫，短期應該盡快發41萬劑疫苗，不知道現在流程卡在哪裡？「早一點都可以救很多人，呼籲中央加速流程，到底卡在哪裡？」

至於國產疫苗目前完成二期臨床，但還必須三期人體試驗，柯文哲對此表示，坦白說，蔡英文說國產疫苗7月要上，「奇怪，國產疫苗會過？不會過？怎麼總統自己先下指導棋？這不是很奇怪？不知道怎麼批評？」

至於北市府是否可購買國外疫苗，柯文哲說，這不宜地方政府自己去買，但台北市政府不是沒錢，短期計畫，希望中央的41萬劑AZ疫苗先發下來；至於中期計畫，是否可以請美國先應急，先給台灣1、200萬劑疫苗。

柯文哲說，7月之後的問題再說，他現在的態度，就是一天一天度過去，明天的問題，今天準備，現在沒有辦法想到太多天以後的事情；他強調，疫苗還是終極的解決方案，這一刻只能相信中央政府，希望中央做個決定，要怎麼解決。