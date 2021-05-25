台中男1小時被檢舉2次未戴口罩　警好心提供竟遭丟棄

▲台中一名男子1小時被檢舉2次未戴口罩，員警好心提供口罩卻被丟棄。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區25歲王姓男子日前晚間9點多，在大里成功路上閒逛時未依規定戴口罩，警方獲報到場主動提供口罩給王男，並勸導將口罩戴好，不料1小時後又獲報有人沒戴口罩，警方到場發現是同一男子，而且口罩早就丟棄，警方苦勸無效只好開立通知單並移送衛生局開罰3000元至1萬5000元罰鍰。

台中市朝陽科技大學數名學生確診且疫調足跡遍及大里及霧峰地區，造成當地疫情嚴峻、人人風聲鶴唳，轄區的霧峰警分局積極稽查外出未全程佩戴口罩者，避免成為防疫破口。

成功派出所副所長王奕程、警員李蕙而日前晚間9點多獲報，成功路上有一名王姓男子未戴口罩，2人到場後，主動提供口罩給王男佩戴，並提醒現行相關防疫措施。豈料1小時後，警方又接獲報案稱鄰近地點有名男子未戴口罩，警方到場發現竟又是王姓男子，警方當場依法開立通知單並移送衛生局重罰。

霧峰分局長陳家銘表示，防疫視同作戰，一旦發現有未戴口罩者，會主動勸導改善，如不聽勸導者即蒐證移請主管機關裁罰，最重將開罰1萬5000元，值此疫情延燒之際，民眾千萬不要掉以輕心或心存僥倖以身試法，大家齊心團結抗疫，以免害人又害己。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來