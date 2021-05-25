跪求「先放暑假再提早開學」　延長停課！爸媽崩潰：讓我冷靜一下

記者曾筠淇／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情蔓延，全國仍維持三級警戒，在教育方面，教育部長潘文忠稍早宣布，全台停課從原本的5月28日延長至6月14日。停課要再延長的消息曝光後，不少爸媽都紛紛哀號，「課一直停，壽命也一直減」、「先不要說話，我先乾一杯」、「讓我冷靜一下」。

▲停課延長至6月14日。（示意圖／記者周宸亘攝）

全台學生確診數累計145人，原本全台各級學校停課至5月28日，但雙北市長昨（24）日都表示警戒恐怕很難解除。而稍早記者會上，教育部長潘文忠就宣布，全台停課部分，要延長至6月14日。

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▲教育部長潘文忠。（圖／指揮中心提供）

停課要再延長的消息同步公布於「教育部」的粉專，不少網友都留言表示，「家裡2個國小生，崩潰中」、「支持停課，但建議政府統一宣布幼兒園提前放暑假」、「建議停課停學，眼睛快瞎了」、「直接停課提前放暑假，覺得成效會比較好」、「無後援的父母要吃土了」、「老天鵝啊！但還是要配合」、「直接先放暑假再提早開學吧」。

也有不少爸媽在各大臉書社團上崩潰表示，「我已潸然淚下」、「崩潰到不行」、「發瘋了各位阿母」、「我的媽呀」、「阿公、阿嬤加油」、「看來要幫自己掛個身心科了」、「全身冒冷汗」。

此外，陳時中在記者會上表示，經過這段時間的觀察，發現相關控制是有效的，所以不能在5月28日就解除三級警戒，經專家建議，最後決議延長到6月14日。