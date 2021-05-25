葉文凌／疫情升溫急診真的會滿載嗎

▲一旦重大災難發生，因為急診醫師及一般科醫師之不足，醫療恐將崩潰。（圖／記者李毓康攝）

當新冠肺炎以排山倒海之姿，殺的全世界哀鴻遍野之際，除了燒不盡的火，響不完的警鈴外，幾乎各國都會聽到「醫療崩潰」。只見急診室外綿延不盡的救護車，一張張進不了急診門的推床，更遠的是打不通的電話。急診門外是一張張顯露著焦急期待的臉，門內則是一件件被汗水濕透的防護衣，門內外都有著共同的心聲—絕望。

不論是先進國家的美國，或是有著數億文盲的印度，乃至文明大陸的歐洲，通通因為新冠肺炎而導致醫療崩潰。其實也不難理解。表淺的講，病人太多了，或突然暴增，所以醫師不夠。雖然印度每萬人只有7個醫師，醫師太少了，但是美國可是24.5，德國可是38 .9，又如何會醫療崩潰呢？

醫療崩潰更深層的理由是，「醫師流動性」不足。怎麼說呢？急診室需要的是一般科基礎的醫師。什麼都會看，什麼都能看的急診專科醫師，工作是救急，重視的是廣度，而非長期且深度診療，但由於科技進步，醫療分工愈細，更多的醫師進入專科醫師領域，愈來愈多的醫師從事愈來愈小的領域，基本上也無法再返回一般科領域，因此如急診醫師這般十二項全能之醫師，則是嚴重不足。

或有好事者說，把專科醫師調去急診不就好了啊。不幸的是，醫師除了穿一樣的白色外袍外，會做的工作是相差十萬八千里的。舉例來說：外科醫師幾乎已經忘記聽筒長什麼樣？心音聲及心電圖如何？胸部X光片何時是浸潤等等。另外，要求內科醫師判斷何時是急性腹部急症？腎結石該打針或該手術？或是骨科感染是該手術或打針等等。這些均是強人所難，且會造成病人災難性影響的。

制度面上觀之，急診室真的會滿載，而且只要重大災難一發生，幾乎就立刻超過負荷。當然，今日醫療院所幾乎都有大災難支援方案，但是僅限於短時、有限度的時段，一旦如新冠肺炎疫情為時數周乃至數月，急診必然崩潰，接著專科醫師崩潰的更快，最後醫療院所也會崩潰。該怎麼辦呢？其實國家不須過多專科醫師，多數時候，一般科醫師才是真正扛起守護民眾健康的責任。國家必須在政策面上落實這樣的作法，否則面對愈來愈紛擾的世界，我們只會愈來愈無助。

好文推薦

葉文凌／【柔道童遭摔腦死】強身先顧安全 降低運動健身風險

葉文凌／就算骨折仍堅持跪爬交棒 是不放棄還是不智



葉文凌／診斷書寫的是醫療事實 不是黃牛說了算

●葉文凌，醫師，台灣運動醫學會榮譽理事長，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場。