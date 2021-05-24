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社會 社會焦點 保障人權

九頭身+電眼！外籍女南漂彰化與嫖客全裸連結　快篩結果曝

記者唐詠絮／彰化報導

芳苑警分局偵查隊昨(23)日晚間，1名「九頭身」、有著電眼漂亮姿色的印尼女移工(37歲)，自新北土城逃逸到彰化二林鎮從事賣淫，當她與男嫖客(30歲)全身赤裸正在進行人與人的連結時，陣陣嬌喘不休的聲音，被芳苑警方當場查獲，並起出性交費4,300元、保險套及潤滑液等證物。

▲彰化芳苑警方查獲逃逸印尼女移工非法從事性交易。（圖／芳苑警分局提供）

▲芳苑警方查獲逃逸印尼女移工(左)非法從事性交易。（圖／芳苑警分局提供，以下同）

國內當前疫情嚴峻，為嚴堵任何防疫破口，彰化警方近期強力掃蕩色情場所，防止萬華茶室逃逸外籍女南下至各縣市「做生意」，芳苑警分局長李益杰要求各單位加強查緝轄內外籍移工從事非法色情行業。

警方指出，芳苑警分局昨天下午接獲情資，由偵查隊派員前往該處埋伏，發現詹男鬼鬼祟祟進入套房內，俟時機成熟後便上前敲門，女子上前應門，警方進入後發現二人全身赤裸、表情驚恐，現場查獲4300元性交易費用、保險套及潤滑液等證物，全案訊後依社會秩序維護法第80條裁罰。

▲彰化芳苑警方查獲逃逸印尼女移工非法從事性交易。（圖／芳苑警分局提供）

詹男供稱，他是透過通訊軟體加入好友後，依指示前往上述地點與該女從事性交易；因正值防疫期間，警方絲毫不敢大意，替二人量測體溫及消毒等後，通知二林基督教醫院將二人帶至醫院進行快篩，快篩結果呈現陰性。

據芳苑警方初步調查，女移工去年9月在新北市土城上班，嫌雇主薪資過低，年初逃逸到彰化二林，友人介紹下四處維生，今年4月開始在套房內接客當起茶花女，擁有九頭身的高挑身材、頂著亮麗的長金髮，再加上有一雙電眼，交易一次4300元，朋友好口碑介紹下迷倒一票恩客，這也是爆發疫情以來，警方查獲到交易金額最高的一次。

目前全國防疫升級為「三級警戒」狀態，多數國人配合防疫政策減少外出，降低彼此接觸防止感染，卻仍有人逞一時色慾，警方多日在彰化市及員林市與鹿港等地不斷查緝到有逃逸移工非法賣淫，也讓警方忍不住感嘆「疫情當前，還是有人無法捨棄人與人之間的連結」。

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