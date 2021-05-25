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社會 社會焦點 保障人權

5移工巷內聊天2人沒戴罩　民眾急通報…內埔警開單告發

▲移工外出未戴口罩，內埔警分局依法開單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲移工外出未戴口罩，內埔警分局依法開單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局日前接獲民眾檢舉，在鄰近內埔工業區的建中巷內有多名外籍移工群聚，且沒戴口罩；立即派遣新北勢所巡邏副所長孔慶玉、警員張煜正前往查看。警方到達現場後，見5名外籍移工於道路上聊天及準備晚餐，其中兩位未戴口罩，身上也沒有口罩，警方依違反傳染病防治法舉發，函請縣府衛生局裁罰，並提醒國內防疫其他相關規定，避免再犯。

北勢所轄內有內埔工業區，廠房附近居住外籍移工人數眾多，下班閒暇時，移工喜與同事友人歡聚話家常。但隨著疫情愈發嚴峻，移工們的群聚敘舊，易成防疫破口，警方加強巡邏勤務防範。

日前接獲有移工未戴口罩，立即派員查看，發現有二名年約30歲的印尼籍移工大衛及阿明未依全國三級警戒防疫規定配戴口罩，甚至未攜帶口罩在身上，即在建中巷活動，警方依違反傳染病防治法舉發，並函請縣府衛生局裁罰。

他們向警方表示，知道台灣在防疫，但並不知要戴口罩的規定，孔慶玉等2員並協請在場的外籍移工代為轉告在同鄉移工；並表示，防疫工作包含停止室內5人、室外10人之家庭及社交聚會，請渠等勿再有同鄉前來群聚，避免觸法。

分局長蔡耀順表示，目前疫情嚴峻，呼籲民眾應提高警覺，盡量減少不必要之外出，如外出也應全程正確地配戴口罩，避免室內5人以上、室外10人以上之聚會，也呼籲雇主應主動提供相關防疫資訊，敦促移工配合防疫措施，並關懷移工身心健康狀況，減少群聚，共同守護彼此健康。

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