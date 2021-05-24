吳景欽／肇逃罪可以這樣修法嗎

▲立法院近日通過肇逃罪修法，雖因大法官要求所致，但是否符合比例原則，卻有商榷餘地。（圖／視覺中國）

立法院近日通過《刑法》第185條之4修正案，即肇事致傷而逃逸處六月以上五年以下有期徒刑，若肇事致死或重傷，處一到七年有期徒刑，並對無過失，明文減輕或免刑，以符罪刑相當原則。如此修法，雖因大法官要求所致，但是否符合憲法的比例原則，卻有商榷餘地。

2019年，大法官做出釋字第777號解釋，對《刑法》第185條之4中的「肇事」兩字，到底於故意、過失之外，是否也包括無過失之情況，語焉不詳，故有違法律明確性，致被宣告違憲。

又依《刑法》第41條第1項，即最重本刑為五年以下有期徒刑而受六個月以下有期徒刑者，得易科罰金、易服社會勞動，故在肇事逃逸罪的法定刑變為一到七年有期徒刑後，針對情節較輕微者，即無法為易科罰金之宣告，致有違比例性，並限期立法院必須在兩年內完成修法。故此次修法，即是在符合大法官解釋之要求。

此次修法將原來的「肇事」兩字改成發生交通事故，但字數變長，就代表更明確嗎？若依照法條文義，實包括故意、過失與無過失，這與原先「肇事」兩字，實僅是五十步與百步之別。尤其若事故是駕駛者故意所為，就屬故意殺人罪之範圍，則對如此的犯罪者，怎可能期待其不逃逸，並為救助行為呢？更何況，為何只有在利用交通工具殺人，但在其他故意殺人的場合，卻未有相類似之規定？

又按照法條文義，也包含無過失但造成交通事故者。惟在《刑法》不處罰無過失下，為何仍課予駕駛者救助義務，實有相當大的問題在。或可解釋的理由在於，有無過失，往往得靠事後的司法審判才得以釐清，故在事故當下，為使被害人獲得及時的醫療，即便無過失者，亦應有救助義務。而若有違反而逃逸，法條也明文於此情形，法官必須減刑或免刑，以緩和如此的義務負擔。

而《刑法》第185條之4，既然是課予造成事故者的救助義務，但法條僅要求不逃逸，卻未明文到底該有如何的救助行為，就會出現治罪漏洞。如太魯閣號事故的被告李義祥，其於肇事後，雖未通報相關機關，卻也未離開現場，能否算是肇事逃逸罪，也會有疑問。可惜此次修法亦未補此漏洞，致又留下不明確之遺憾。

好文推薦

吳景欽／酒駕致死罪該增加死刑嗎

吳景欽／【暐瀚媽枉死】酒駕撞死人後喝酒脫罪難躲重刑

吳景欽／【女師遭警盤查上銬】警察的不法臨檢有法自保嗎

●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。