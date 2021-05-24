台中夜唱團續追！朝陽新增2確診　美樂地KTV外場員工染疫

▲市府記者會公布今日新增8例足跡，以及美樂地KTV群聚後續追蹤狀況。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市24日新增8例本土確診個案，其中案4734及4915分別為朝陽科大學生個案室友和美樂地KTV外場員工，2人均已收治治療中。另外，中國醫夜唱團12人中包含1位中山醫大學生，經採檢後為陰性。市長盧秀燕表示，市府第一時間掌握個案相關足跡及接觸史，加強清消，寧嚴勿鬆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛生局長曾梓展。（圖／台中市政府提供）

台中市政府今日下午召開流行疫情指揮中心線上記者會，衛生局長曾梓展針對朝陽科大、中國醫大夜唱團確診個案後續說明。他表示，今天新增8例中，案4734為本國籍大里區19歲男性，為朝陽大學學生，近日無出國史，為案2833、3451室友。他5月20日因被匡列為接觸者，至醫院進行採檢，5月22日出現喉嚨痛、鼻塞等症狀，5月23日通知檢驗陽性確診，已收治醫院隔離治療。個案同住室友已於2833確診時匡列為居家隔離者，故不再重複匡列。

案4915為本國籍西屯區22歲獨居男性，為台中美樂地KTV外場員工，近日無出國史，無新冠肺炎相關症狀，5月13日當日有上班（當日店內有朝陽及中國醫夜唱團），自5月15日 KTV停業後多待在家，5月20、21日曾至全家便利商店台中文華店，5月22日接獲居家隔離通知後前往醫院採檢，於5月23日確診。

台中市府補充說明，朝陽科大夜唱團隔壁包廂，另有11名中國醫大學生、1名中山醫大學生，一共12人夜唱團。其中，2名中國醫大學生已於日前確診送院治療，其餘10名學生均為陰性，目前仍繼續居家隔離中。

獲韓國設計獎



【更多新聞】

►台中致用高中召回90教職員要求家訪招生 違法！教育局明開2罰單

►台中朝陽K歌團燒到中國醫大生 18歲妹和同包廂女生都確診

►「漂白水味是安心的味道」 朝陽科大學生感謝軍方化兵群