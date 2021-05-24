男大生PO內用照「誰跟你說會染疫？」　網急叩1922驚：最高罰300萬

▲現在全面停止營業場所店內飲食。（示意圖／記者蔡佩旻翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「誰跟你說內用會染疫的？」一位自稱國立雲林科技大學的男同學23日在《Dcard》發文，說他當天在新北一連鎖餐飲店用餐，「我實在想不通，台灣人原來這麼好操弄，進來餐廳，你要填寫實名制，然後量體溫，然後你就能內用了。」文末直呼，不知道內用有什麼問題，讓網友全看傻。

這位男同學表示，「店員都是配（佩）戴口罩，當然包含進來的你」，還說「在5.15左右，我有來過一次，但是不知道還有沒有開放內用。」他認為染疫不會只是自己的事情，但只要做好自我防護，「我不知道內用有什麼問題。」

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貼文讓不少人看傻，「也沒什麼問題啦！頂多就是跟潛伏期帶原者一起用餐而已」、「你484想引戰？技巧很差ㄟ」、「沒規定之前你愛怎麼內用那是你的事，規定一下就好好遵守，懂嗎？」看到回應後，原PO還強調，「我只看到大家都叫外送」、「內用都會確診，我外帶也會確診，好神奇喔」、「講好聽叫減少確診機率，講難聽叫做省事，可憐！」

有網友則是看不下去，乾脆致電1922詢問，並回文道，「我剛剛打去問了1922，你如果鼓勵民眾內用的話是違反傳染病防治法第 63 條：『散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣三百萬元以下罰金。』」，也直呼「保重喔wwwwwwwwwwwww網路上正義使者很多，希望你過幾個月後不要收到法院通知單～～」