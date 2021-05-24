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美韓聯合聲明「提到台灣」　陸外交部警告：不要玩火

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

▲趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國總統拜登與南韓總統文在寅在華府舉行領袖峰會，並發表聯合聲明提及台海和平穩定的重要性。對此，中國外交部新聞發言人趙立堅24日怒斥，我們敦促有關國家在台灣問題上謹言慎行，不要玩火。

拜登（Joe Biden）美東時間21日在白宮與來訪的文在寅舉行領袖峰會，雙方在會後發布聯合聲明，內容觸及多項議題，也強調維持台海和平穩定的重要性。

趙立堅強調，中方注意到美韓聯合聲明有關內容，對此表示關切，「我們認為，美韓關係的發展應有利於促進地區和平穩定與發展繁榮，而不是相反，更不應損害包括中國在內的第三方的利益。」

他批評，美韓聯合聲明提及台灣、南海等問題。台灣問題純屬中國內政，事關中國主權和領土完整，不容任何外部勢力幹涉，「我們敦促有關國家在台灣問題上謹言慎行，不要玩火。關於南海問題，各國依據國際法在南海享有航行與飛越自由，根本不存在問題，有關國家對此心知肚明。」

關於國際秩序，趙立堅強調，世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系，只有一套規則，就是以聯合國憲章為基礎的國際關系基本准則。一個或幾個國家沒有資格單方面定義國際秩序，更沒有資格將自己的標準強加於人。中方一貫反對有關國家搞針對他國的四邊機制、印太戰略等「小圈子」，這種做法不得人心，不會得逞，也沒有出路。

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