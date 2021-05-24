尬！剛跟文在寅握完手　賀錦麗下一秒竟「狂擦褲子」

▲南韓總統文在寅（左）21日參訪白宮，圖右為美國副總統賀錦麗。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

南韓總統文在寅21日參訪白宮，與美國總統拜登舉行韓美峰會，而這也是疫情爆發後，文在寅首次出訪。不過外媒卻拍到，美國副總統賀錦麗在與文在寅握手後，竟下意識地在自己的褲子上用力地擦手，相關影片瞬間在網路上發酵。網友們抨擊賀錦麗太過失禮，更諷刺她是「種族歧視」。

南韓總統文在寅21日於白宮與美國總統拜登、副總統賀錦麗舉行高峰會，會後雙方發表聯合聲明，承諾將維護台海和平穩定。除此之外，也在建立疫苗夥伴關係上達成共識，期許未來能加速疫苗生產。然而峰會上的一幕卻意外引發熱議。

從外媒所拍攝到的畫面可以看到，賀錦麗在與文在寅握手後，竟隨即把手放在自己的褲子上用力擦拭，彷彿是在嫌棄文在寅的手不乾淨一樣。相關畫面在網路上瘋傳，隨即引發南韓網友撻伐，認為賀錦麗是在太過失禮，一點也不尊重南韓總統。

網友更是直接大嗆，「這就是美國副總統？太沒禮貌了吧，如果同樣的事情發生在共和黨人身上，是不是就要被他們罵是種族歧視？」狠酸民主黨雙標，明明此前才攻擊共和黨籍前總統川普種族歧視，怎麼賀錦麗自己和來自亞洲的南韓總統握完手後，還一副「嫌棄他人」的作為。

不過也有人替賀錦麗緩解稱，「現在疫情這麼嚴重，我跟別人握手後也會馬上洗手」、「我覺得大家反應太激烈了，這可能只是一個自然的反應，畢竟我們已經這樣做一年多了，她應該不是針對文在寅」、「像我也不喜歡握手，有些人愛用手擤鼻涕，又流手汗」等。

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