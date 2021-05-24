苗栗縣再添2例確診　足跡又見萬華！業務員足跡遍及桃園宜蘭

▲苗栗縣確診再添2例，縣府也公布確診者足跡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央流行疫情指揮中心24日公布，國內新增的新冠疫情本土確診病例，其中2例案號4905及4906為苗栗縣個案，案4905居住在三灣鄉，案4906 居住在造橋鄉，縣府也公布確診者足跡，其中1人還曾到過永和山永安橋，另1名有萬華活動史。

苗栗縣政府表示，24日公布確診者其中1人居住在三灣鄉，男性53歲，近期無出國史，5月23日通報確診；5月17至19日上班全程戴口罩；20至22日因身體不適未有外出活動；但23日上午10時有前往永和山永安橋散步，全程皆有佩戴口罩。

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另1名為居住在造橋鄉，男性63歲，業務員，近期無出國史，有萬華活動史，5月23日晚間通報確診；18、19日前往桃園跑業務，皆自行開車全程佩戴口罩；20日前往宜蘭冬山跑業務，全程也都有佩戴口罩；21日發現身體不適後，前往苗栗縣內醫院就診，22日起皆未有外出活動。

苗栗縣政府指出，第一時間衛生局立即啟動疫調、採檢及清消等防疫工作，個案由衛生局安排送醫，收治本縣醫院負壓病房治療。已初步掌握個案同住接觸者 14 人，進行居家隔離及採檢。相關接觸者及足跡陸續調查中，足跡場所進行戶外清消，請鄉親安心、放心。

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