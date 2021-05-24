連5年遭WHA拒於門外　陸委會發聲明向大陸表達「抗議與不滿」

▲世界衛生大會（WHA）採視訊模式進行。（圖／翻攝自WHO官網）

記者魏有德／台北報導

世界衛生大會（WHA）今（24）日起至6月1日以視訊方式舉行，臺灣連續5年未獲邀以觀察員身份列席。對此，陸委會發聲明表達抗議與不滿，聲明提到，中共以錯誤引用聯大及世衛決議等矮化臺灣、誤導國際社會，已對臺灣民眾健康權益造成傷害，其不負責任的行徑無助兩岸關係發展。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，臺灣在歷史、國際法及兩岸現實上，從未一日屬於中華人民共和國，也從未接受其片面設定的「一個中國原則」，中共以錯誤引用聯大及世衛決議等矮化臺灣、誤導國際社會，已對臺灣民眾健康權益造成傷害，其不負責任的行徑無助兩岸關係發展。

陸委會強調，在當前全球聚焦應對疫情、國際社會廣泛支持臺灣與會之際，北京方面非但沒有停止對我參與WHA的無理打壓，反以所謂「中央」對「地方」方式矮化臺灣，誆稱「已對臺灣參與全球衛生事務作妥善安排」，是完全昧於事實；近期更持續不斷對臺軍事威脅、統戰騷擾，迫我接受其所設定的政治終局。

陸委會指出，北京政權無權代表臺灣，更無法、也無力負責臺灣人民的健康安全，這是公認的事實；臺灣也絕不會因其威嚇施壓而妥協。

陸委會重申，健康是基本普世人權，感謝國際社會對臺灣的支持，呼籲世界衛生組織等不應屈服於特定會員的政治主張、忽視臺灣人民享有與各國相同的健康人權，讓全球防疫出現缺口。我們也正告中共當局，兩岸關係發展的本質是互相尊重、善意理解，不是將單方設定的「政治框架」強加於另一方、凌駕「健康人權」之上。未來我政府將持續貢獻公衛專業、積極爭取國際合作、共同應對疫情挑戰。