「蔡依林」手機掉了被送派出所！Siri撥給媽媽　本尊現身感謝

▲高雄市一名年輕妹妹手機被人撿到派出所，她前去領回時警方才知道她跟歌手蔡依林的名字一模一樣。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名員警日前受理民眾撿到全新的iPhone手機，想說試著打開手機企圖聯繫失主，無奈手機螢幕上鎖，突然靈機一動，想起iPhone手機內的人工智慧助理軟體Siri，果然成功聯繫失主的母親，但另警方感到訝異的是，原來失主的名字竟是與女歌手蔡依林同名同姓呢！

前鎮分局前鎮街派出所警員於5日中午左右，受理民眾拾得的一支iPhone手機，仔細一看手機外觀相當很新且像剛買不久，便試圖從手機找尋聯絡失主的資訊，但手機的螢幕卻是被鎖定，根本無法開啟。由於警員本身也是iPhone手機的使用者，因此熟悉iPhone手機功能，突然靈機一動，想起可以使用手機內的人工智慧助理軟體Siri，便可撥打聯絡人的電話。

▲遺失手機的年輕妹妹寫下自己的名字。（圖／記者吳世龍翻攝）

接著拿起iPhone手機呼喊「嘿！Siri，打給媽媽！」，果然順利聯絡上失主的母親，請她代為通知失主前往派出所認領，但她驚訝的說，為何警方會有她的電話呢？警員說是利用人工智慧助理軟體Siri幫忙，她聽完後稱讚年輕一代的警察真是厲害！

下午6時許，一名年輕妹妹跟友人到派出所領取手機，當她看見遺失的iPhone手機時，開心喜悅的表情全寫在臉上，並不斷地向警方致謝。警員交還手機給她後，詢問基本資料時才知，原來這名年輕的妹妹名字竟然跟歌手蔡依林同名同姓，讓警員不禁自我調侃說，慶幸自己能幫大咖藝人的忙呢！

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

高雄卡拉OK偷營業遭斷水斷電 老闆娘：我那ㄟ加衰

金門彈子房「逆時中」！假關門真營業 18男女群聚拒開門

串門子燒烤1傳8「高市禁內用」 竟還有連鎖咖啡廳不聽話

高雄女無罩趴走超商！民眾傻眼報警 她嗆：我是什麼身份...白癡

高雄男想衝台大醫院幫繳「確診正妹」醫藥費 一通電話破局