關懷防疫前線萬華基層警消　郭昭巖攜手扶輪社暖心送餐

▲台北市議員郭昭巖今(24)日親自到萬華分局慰問基層員警。（圖／郭昭巖議員辦公室提供，下同）



政治中心／台北報導

台灣疫情持續延燒，全台進入三級警戒，其中萬華地區為疫情重災區，台北市議員郭昭巖日前發起「萬華人挺萬華」募物資挺醫護活動之外，今(24)日親自到萬華分局慰問基層員警，攜手國際扶輪 3481地區，提供格萊天漾大飯店所製作的午餐餐盒250個、晚餐餐盒281個，慰勞為防疫工作奔走的萬華分局及萬華消防中隊。

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▲攜手國際扶輪 3481地區，提供格萊天漾大飯店所製作的午餐餐盒250個、晚餐餐盒281個。



郭昭巖表示，「感謝國際扶輪3481地區再次向萬華疫情伸出援手，擴大對第一線辛苦疫作戰的醫護警消人員提供物資表達謝意，也謝謝陸續在地店家和團體願意在之後有需要，立刻接續這些關懷活動，一棒接一棒力挺防疫最前線，希望能在嚴峻疫情中，做前線防疫人員的後盾」。

郭昭巖認為疫情越是嚴峻，萬華越是不能被擊倒，「此刻萬華人、萬華店家商家企業都在同一條船上，萬華好，台北市才會好！台灣才共好！」，因此日前發起「萬華人挺萬華」募物資挺醫護活動，除了提供陳記蚵仔麵線給醫護人員，21日上午，她也和國際扶輪3481地區捐贈100桶四公升裝酒精，提供負責前線篩檢的台北市聯合醫院調度使用。

▲郭昭巖認為疫情越是嚴峻，萬華越是不能被擊倒，因此日前發起「萬華人挺萬華」募物資挺醫護活動。



國際扶輪3481地區範圍包含台北市西南區域、中永和、新店等地區，共有91個扶輪社近3000位社友，為國際四大社團之一。郭昭巖也提到，「摯邀請在地商家一起加入向『醫護警消清潔人員致意』的行列，由昭巖統一和聯醫合作，募取物資和分配，希望一棒接一棒，大家同心協力對抗疫情」。