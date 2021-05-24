▲美廉社變更營業時間「提早2小時打烊」，櫃台加設防疫保護區。（圖／美廉社）

記者林育綾／綜合報導

疫情持續三級警戒，美廉社今（24）日公布調整全台門市營業時間，即日起至5/31將提早2小時打烊，更在櫃台增設「防疫保護區」加裝塑膠防護網，阻斷空氣傳播風險，同時呼籲民眾集中消費次數，減少出門頻率。

美廉社全台門市即日起至5月底提早2小時打烊，調整後營業時間為AM 07:00-PM:22:00。而先前也祭出防疫措施，包括簡訊實聯制、「開放式熟食」暫停販賣。而限購部分，民生用品包含「米、水、泡麵、罐頭、衛生紙」以及防疫用品「消毒用酒精、醫療用口罩」，每人每項商品限購2項。

▲櫃台加設防疫保護區。（圖／美廉社）

目前門市櫃台也加設防疫保護隔間，以高度約100公分透明塑膠布，距離購物籃留20公分間距，依門市櫃台寬度不同有所調整。業者表示，設塑膠布防護網目的就是增加防疫阻隔，讓消費者與門市人員在購物過程中，有效防止飛沫傳播風險。此外，全台門市人員配置護目鏡，讓員工於上班時配戴，降低補貨或清消時所造成的染疫風險。

另外，家樂福也在日前宣布即日起至5月28日，全台包括家樂福超市、頂好超市原24小時店營業時間調整為「上午7時至晚上10時止」，兩家24小時營業量販店包括桂林店、蘆洲店，即起也改為上午8時至凌晨3時營業，並視疫情狀況再做調整。

而四大超商包括7-11、全家、萊爾富及OK mart，有部分門市調整營業時間，也有部分暫停營業，並開放至各相關網站（7-11、全家、萊爾富、OK mart）提供查詢，名單也會持續更新。同步針對包裹被退回祭出對應措施，若包裹已配達取件店，會退到賣家指定退貨店舖，若仍在配送中則會發簡訊請買家重選取件店。

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