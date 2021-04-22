美廉社「關燈1hr、自備袋折價」響應地球日！全聯惜食搶救近1億食物

▲美廉社響應世界地球日關燈1小時，即日起自備袋子購買散蛋現折2元。（圖／美廉社提供）



記者林育綾／台北報導

為響應世界地球日，美廉社今（22）日下午1點全台門市「關燈1小時」，更提出即日起自備袋子購買散蛋，單筆金額現折2元，鼓勵民眾減塑。而全聯福利中心自2017年起推出惜食計畫，目前參與門市突破270家，減少食物浪費還幫社福團體加菜，至今累積搶救近1億元的食物！

▲美廉社即日起自備袋子購買散蛋，單筆金額可現抵2元。（圖／美廉社提供）

為善盡企業社會責任，美廉社啟動「友善環境計畫」，除了在世界地球日關燈1小時，也推出即日起自備袋子購買散蛋，單筆金額現折2元，邀請民眾加入減塑行列。同時在今年4月突破800店門市，展開「左鄰右舍清掃計畫」，每家美廉社以門市為中心，除了平日門店例行性的環境打掃任務外，向左右延伸多一戶的清潔，展延原先打掃範圍，期盼以身作則，也呼籲附近店家共襄盛舉，一起打造舒適社區。

▲美廉社同時展開「左鄰右舍清掃計畫」（圖／美廉社提供）

▲全聯惜食計畫，2017年上路以來已累積搶救近1億元食物。（圖／全聯提供）

而全聯福利中心自2017年起展開「全聯惜食計畫」，讓每樣食材在效期內充分被運用，在保存期限最後一天，門市會以8折或6折做促銷，若到晚上8點半仍沒賣出，當天晚上9點會貼上專屬惜食標章，轉變成惜食商品，屆時配合的社福機構必須配戴「標準冰桶」前往惜食門市領取，並簽署文件，由社工帶回機構的廚房妥善保存與烹調，把美味提供給有需要的人。

▲全聯惜食計畫減少食物浪費。（圖／全聯提供）



惜食計畫自2017年展開以來，參與門市已超過270家，不但減少食物浪費，也幫助許多社福機構「加菜」，目前受惠機構已超過170家，降低社福機構成本約2至3成，換算下來至今已累積搶救近1億元的食物！

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