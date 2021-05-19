美廉社防疫升級！全台門市停賣熟食　簡訊實聯制、限購令上路

▲美廉社全台門市防疫升級。（圖／美廉社提供）

記者林育綾／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布，全國防疫升為三級警戒，而美廉社也隨即升級防疫措施，除了全台800間門市同步跟進「簡訊實聯制」，開放式熟食包括茶葉蛋、烤番薯等將於5/22起「全台停售」；另在防疫物資、5大民生用品也祭出限購令。

美廉社表示，配合政府政策，全台800間店將同步跟進簡訊實聯制，目前正在進行員工教學，加強宣傳簡單回報足跡的3方法，將陸續上路，讓消費者輕鬆入店安心購買。而「開放式熟食」包含茶葉蛋、烤番薯、哈燒櫃等，5/22(六)起將全台停售。

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另為保障消費者也保護門市人員健康，全台門市配發額溫槍，供第一線工作人員上下班檢測體溫，並額外添購護目鏡讓員工於上班時配戴，降低染疫風險。

在限購措施部分，目前民生用品包含「米、水、泡麵、罐頭、衛生紙」，防疫用品包含「消毒用酒精、醫療用口罩」等商品，每人每項商品限購2項。美廉社說明，目前庫存貨量穩定充足，限購是避免特定人士囤貨。

目前家樂福、頂好超市、全聯⋯等各大賣場也陸續跟進「簡訊實聯制」；其中全聯也全面開通「PX Pay實聯制」功能，只要打開APP點擊「PX Pay防疫新生活專區」，掃描各門市QR Code碼後，不用填寫資料，3步驟、3秒內即可完成。愛買量販更將全門市賣場內即食區封閉，全數改外帶，並關閉全門市兒童遊戲區，同時全門市人多時採人流管制。

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