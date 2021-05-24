現實版「魯豫有約」　山東河南「黃河生態保護」對賭4.3億元

▲山東及河南就黃河水質生態保育對賭1億元人民幣（約4.3億元新台幣）（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸河南及山東兩省近日簽下一份《黃河流域（豫魯段）橫向生態保護補償協議》。協議提及，兩地將針對黃河跨省界斷面（劉莊國控斷面）的水質年均值及3項關鍵污染物的年均濃度值進行「對賭」，金額補償達1億元人民幣（約4.3億元新台幣），被外界稱為，現實版的「魯豫有約」。

▲黃河於河南山東段流域形成的濕地景象。（圖／CFP）

《中國新聞周刊》報導，協議分為水質及污染物兩方面評鑑，水質年均值在Ⅲ類基礎上每改善一個水質類別，山東省給予河南省6000萬元（人民幣，下同）補償金；水質年均值在Ⅲ類基礎上每惡化一個水質類別，河南省給予山東省6000萬元補償金。

污染物方面，控斷面3項關鍵污染物年度指數每同比下降1個百分點，山東省給予河南省100萬元補償；每同比上升1個百分點，河南省給予山東省100萬元補償，該項補償上限為4000萬元。

外界分析，這場億元豪賭，位在黃河上游的河南省，佔據決定性的作用。就目前情況看，黃河水在河南、山東跨省界斷面達到Ⅱ級，難度非常大，甚至全面達到Ⅲ類也並不容易。黃河幹流能達到Ⅱ級水質的，目前可能只有青海段，即便是長江或珠江，途徑大型工業城市之後，水質也僅能保持Ⅲ級。