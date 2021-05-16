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林園聯成化工悶燒！毒性化學物質外洩　市府火速罰212萬勒令停工

▲▼聯成化工製程冒黑煙和毒性化學物 高市環保局開罰212萬。（圖／高雄環保局）

▲林園工業區聯成化工突冒黑煙，政府火速開罰212萬、勒令全廠停工。（圖／高雄環保局）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄林園工業區聯成化工16日下午突然冒出濃煙，消防局立刻出動人車前往救援，發現是聯成化工16日開始製程試車升溫升壓作業，不料過程發生製程破裂盤破裂事故，導致悶燒產生黑煙散布於大氣。環保局後續依法對聯成化工開罰212萬元罰緩，勞工局也勒令全廠停工。

高雄消防局16日下午4時50分許接獲民眾通報，指稱林園工業區聯成化工傳出大量濃煙，他們立刻出動16輛車及32人前往現場救援，抵達後發現是該公司今日開始製程試車升溫升壓作業，不料製程破裂盤16時26分發生破裂事故，導致機械悶燒產生黑煙，並散布於大氣。

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▲▼聯成化工製程冒黑煙和毒性化學物 高市環保局開罰212萬。（圖／高雄環保局）

▲林園工業區聯成化工突冒黑煙，政府火速開罰212萬、勒令全廠停工。（圖／高雄環保局）

環保局針對聯成化工散布黑煙部分，依違反空污法第32條開罰102萬元，由於事故洩漏的化學物質超過管制濃度，且事故發生後30分鐘內又未通報，因此依違反毒性及關注化學物質管理法開罰110萬元，合計處分212萬元罰緩，另勞工局則依法勒令聯成化工全廠製程停工。

環保局表示，事故管線目前以氮氣封管，後續在周邊及下風處進行量測，已無發現逸散及黑煙之情形。環保局強調，民眾若發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可以撥打公害陳情專線，稽查人員將立刻前往查處蒐證，歡迎民眾一起抓出污染排放源，維護高雄市的空氣品質。

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