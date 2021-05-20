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日本棺材90％來自這裡　當地人找女婿「送8家網店」

▲▼大陸棺材小鎮，年銷日本，市占九成 。（圖／翻攝 澎湃新聞、金融投資報）

▲日本東京電視台綜藝節目《不可思議的世界》採訪大陸棺材小鎮。（圖／翻攝 不可思議的世界）

記者任以芳／綜合報導

疫情之下，大陸電商產業再次出現高峰。山東菏澤曹縣號稱是「宇宙中心」，這裏最大規模演出服和漢服基地。其中，莊寨鎮是曹縣的經濟中心之一，全村有2千多家多網店，光是這個小鎮出口的棺材長年佔據日本市場90%，每家每戶年收入上看10萬人民幣，之前還出現老丈人找女婿送8家網店徵婚啟事。

《紅星新聞》指出，阿里研究院2019全國十大淘寶村集群數據顯示，曹縣有124個淘寶村，是僅次於浙江義烏的全國第二大淘寶村集群。曹縣莊寨鎮是「製棺重鎮」，每年佔日本棺材市場90%，佔大陸市場大概是60至70%。

▲▼大陸棺材小鎮，年銷日本，市占九成 。（圖／翻攝 澎湃新聞、金融投資報）

▲大陸棺材小鎮，年銷日本市占九成 。（圖／翻攝 金融投資報）

報導指出，2017年日本東京電視台綜藝節目《不可思議的世界》攝制組曾來拍攝當地棺材產業一條龍。當地出口棺材九成都銷往日本，因日本人的棺木和遺體一起火化，輕便易燃的桐木是最佳選擇。

當地一位近20年棺木產銷經驗的業內人士透露，他們公司每天向日本發3個集裝箱棺木，「每五個仙逝的日本人裡面，就有一個用的是我們的壽柴」。每年公司銷售額超過一億元（單位：人民幣，同下）。

至於莊寨鎮隸屬的曹縣，全縣共有林木加工及相關企業1750家，個體戶1.8萬戶，實現主營業務收入750億元。除了做棺材，也擁有傢具、板材、工藝品、木雕及草柳編等四大產業12大門類，上萬個品種的產品，遠銷至120多個國家和地區，在大陸建立銷售網點500多個。

大陸棺材小鎮（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲大陸棺材小鎮，關於喪禮周邊產品的日文介面（圖／翻攝 澎湃新聞）

曹縣「走紅」後，一則2019年的徵婚告示被網友瘋轉。當時，一位做棺材、木製品的老闆貼出告示，為自己30歲的女兒徵婚，將自家經營的8家網店作為嫁妝，尋找女婿的要求是，「本科以上學歷，跨境貿易、電子商業專業優先，英語、日語流利者更佳。」

據了解，老闆找女婿送網店，其中一家就是棺材店，曹縣女孩自帶嫁妝氣場，也讓外界見識到這個小縣城因電商帶來巨大商機。

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