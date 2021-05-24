支援台南篩檢量能　慈濟基金會捐贈2座組合式篩檢屋強化檢能量

▲台南市長黃偉哲指出，5月22日上午慈濟基金會表示，願贈與台南兩座篩檢組合屋，於台南市戶外通風處搭建，以提升市府篩檢站之量能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因COVID-19 疫情持續升溫，篩檢需求遽增，慈濟基金會於5月22日應允贈與台南市政府2組篩檢組合屋，除增加台南市的篩檢量能外，也減少執行篩檢的醫事人員因穿著防護衣，在日趨炎熱的天氣下汗流浹背所造成的不適。

近日北部COVID-19確診病例增加，台南市政府為儘速找出潛在陽性個案，降低社區感染風險，衛生局自5月18日起，以東區衛生所為首站，逐步於各區衛生所設置戶外篩檢站，採唾液篩檢的方式讓曾與台南本土確診個案足跡重疊的民眾進行篩檢，截至5月24日已完成東區、永康、中西區、南區、安南、安平、新營、鹽水、安定、玉井、佳里等11站的設置，學甲區衛生所篩檢站將於25日、麻豆區衛生所篩檢站亦將於26日完成設置並啟用。

台南市長黃偉哲指出，5月22日上午慈濟基金會表示，願贈與台南兩座篩檢組合屋，於台南市戶外通風處搭建，以提升市府篩檢站之量能，該組合屋的規劃設計均符合防疫需求，一進一出人流分流，且有空調提供醫護人員舒適環境，再加上台積電基金會所贈移動式檢站，台南市篩檢能量將愈來愈高。

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