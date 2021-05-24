疫苗注射護理隊「1天4456人報名」　醫曝作戰關鍵！網淚讚爆

▲新店耕莘醫院社區篩檢站。示意圖，與本文無關。（圖／記者宋良義攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情持續延燒，醫療資源緊繃，衛服部日前就宣布，招募「疫苗注射護理隊」，以降載醫院、衛生所的人力負荷，同時也能讓作業分流，沒想到短短1天，就有4456人報名，而醫療粉專也淚讚直呼，「台灣人，加油！同島一心，齊心抗疫。」

醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」昨發文指出，在衛福部22日發布疫苗注射護理隊徵召令後，短短1天已有4456人報名，「如果我們接下來疫苗取得順利，如何有效快速施打最大量的疫苗，就是防疫作戰的關鍵。」

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粉專也呼籲，「在國家有難的時候，很短的時間內，不論是醫師還是護理師，都快速響應，不顧安危挺上第一線。你需要做的事情，只有配合政府的防疫政策，盡量乖乖待在家。拜託接下來疫苗不管來的是哪一家，除了有特殊狀況，醫師評估不適合的以外，拜託不要再挑了，只要是台灣核可的，你就趕快配合施打吧！」

對此，網友們感動不已，紛紛回應「謝謝醫護人員無私奉獻，比起酸民們整天出一張嘴用鍵盤霸凌，問問自己為這個國家做了什麼吧」、「防護網一起撐起來」、「謝謝你們！台灣加油」、「同島一命，台灣加油」、「太感動了，這麼多人義無反顧的站出來，謝謝你們」、「眼眶濕濕的」。