南投東方紅5按摩女染疫她還不怕　養生館停業直接「到府陪酒」

▲竹山分局查獲違反群聚規定，函報主管機關裁罰。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

疫情嚴峻，南投昨傳8名確診案例，包括東方紅時尚會館5按摩女，未料竟還有民眾群聚作樂：原在養生館工作的陳姓女子因八大行業管制停業，受熟客邀請到住處作客，同席還有另名違反入境自主健康管理的林姓女子，共5人同室飲酒聊天，違反群聚規定；警方在巡查時當場查獲，依法函送衛生局裁罰，創下全縣首例。

竹山警分局指出，為強化防疫工作，近期加強查察轄內易群聚場所，前（22）日晚間10時50分警員行經鹿谷鄉某處民宅時，因屋內傳出喧嘩吵雜聲，進門盤查，當場發現有5名彼此並非親屬的民眾，明顯違反群聚規定。

警方調查，這5名民眾在屋內群聚喝酒聊天，其中還有2名大陸籍女子，其中一位陳姓女子領有居留證，原本在養生館上班，但養生館因疫情關係停業，疑似應熟客之約在晚間前往聊天；另名林姓女子於今年5月4日入境，執行14天居家檢疫期滿，卻違反7日自主健康管理的規定，私自外出。

竹山分局員警查明5人身分，並開立稽查紀錄表，隨即依違反《傳染病防治法》67條函報南投縣衛生局裁罰，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

竹山分局提醒民眾，現為疫情警戒標準第3級，除了外出時應全程佩戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上的聚會，養生館、卡拉OK、KTV、釣蝦場、夾娃娃機行業、游泳池、健身房和夜市等相關行業也都公告停止營業，如發現業者違規營業，可向警察機關或主管機關檢舉。



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