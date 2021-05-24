願放棄加薪84萬！　蘋果、微軟等64％員工寧可選擇「在家上班」

▲美國因應疫情許多企業改採居家辦公模式。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國「Blind」是一款提供匿名發文的職業分享平台app，日前針對包含蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、Google在內的多家頂尖企業的員工進行調查，詢問他們在長期居家上班與一年3萬美元（約新台幣84萬元）加薪之中會如何抉擇，結果有超過6成的人都捨棄加薪，而選擇在家工作。

▲此次參與調查的Google員工中有67%的人仍想在家上班。（圖／路透）

美國《富比士》雜誌報導，Blind針對來自蘋果、微軟、Google、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）、高盛證券（Goldman Sachs）與摩根大通（JPMorgan）等45家企業的3000名員工進行了這項調查，結果有64％的受訪者想繼續在家上班，只有摩根大通和高通（Qualcomm）這兩家公司的員工，選擇3萬美元的年度加薪比例大於居家上班。

▲蘋果公司的受訪員工中，有將近7成的人願意放棄加薪，繼續在家上班。（圖／路透）

報導指出，研究結果顯示，在亞馬遜的員工中選擇居家上班的人約占64%、微軟為62%、Google為67%、蘋果69%，而賽富時（Salesforce）則高達76%，可能有人對此感到驚訝，認為這些人努力躋身頂尖公司，應該會欣然回到辦公室上班，但儘管3萬美元是筆大額獎金，卻不足以讓多數受訪者離開家中，原因並不是缺乏動力，如同美國共享辦公室供應商WeWork新任CEO暗示的，無論在家或是公司，都是工作壓力大、工時長。

▲報導指出，受雇者想要在家上班並不是因為這樣工作比較輕鬆，而是另有原因。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

報導表示，原因歸結於金錢與理性，假設其中一位受訪者在紐約市工作，居住在紐澤西州韋斯特菲爾德（Westfield）一個不錯的中上層階級的郊區，來回通勤大約需要2至3小時，如果坐火車每個月需要花300美元（約新台幣8400元）才能獲得在紐澤西州紐瓦克（Newark）轉乘的資格，換乘列車輾轉到達之後，又需要再搭計程車、長距離步行等才能到達辦公室。

▲報導認為，一旦回到辦公室上班，孩子的照顧問題又是員工的一大苦惱。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

選擇開車上下班則是另一種消耗靈魂與時間的體驗，道路過於壅塞，尖峰時間的交通就像惡夢，還需要汽車油資、耗損等成本。而且回到公司上班，員工不能再穿T恤、短褲，如果在封鎖期間變胖，可能還得再添購新的套裝，更重要的是，家中孩童該由誰照顧，屆時可能又得聘請兒童保姆、房屋清潔人員、衣服乾洗費用等成本都會增加。

另外，通勤2個多小時的漫長與疲憊，將讓你失去精力，失去與家人和朋友相處的珍貴時刻，無法在陽光明媚的日子騎腳踏車，無法繼續進行你的愛好或是撥空去看孩子的足球比賽，除了前的花費，當這些實際損失的機會成本加起來，其實，3萬美元的加薪並不算多，尤其是這金額還得再扣除稅額。

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