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又有梅雨鋒面！明晚起濕3天「降雨熱區」出爐　周末還有一波

▲▼天氣 下雨 乾旱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲未來一周有望2波鋒面影響，降雨熱區出爐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局表示，受到明晚起新一波梅雨鋒面接近影響，大氣不穩定，午後雷陣雨更加顯著，各地山區及基隆北海岸有局部較大雨勢，周二至周三清晨，鋒面通過時，北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，中南部也有午後雷陣雨。下周末還有一波鋒面在台灣北方擺盪，預報的不確性增大，氣象局將持續關注。

氣象預報員官欣平表示，明天鋒面逐漸接近，大氣不穩定，午後雷陣雨比較明顯，各地山區、基隆北海岸有局部較大雨勢發生機率，北台灣、東部也轉為有局部短暫陣雨或雷雨狀況，但不是一整天持續下，而是斷續有下雨情形；中南部影響不大，僅雲量增多。

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▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲明天鋒面接近，大氣不穩定，各地山區及基隆北海岸有局部較大雨勢。（圖／中央氣象局）

周二至周三，受到鋒面通過影響，北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，東部、東南部有局部短暫陣雨，中南部依然是午後短暫雷陣雨為主，預期沒有能達到舒緩水情的強降雨發生。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲一周天氣。（圖／中央氣象局）

周四由於環境場偏西南風，南部有零星短暫陣雨，西半部山區、東北部地區有午後短暫雷陣雨。周五起，鋒面南側的西南風將帶來些許水氣，中南部晴時多雲偶陣雨，北部東半部則是午後有局部雷陣雨。

不過，下個周末還有一波鋒面將於台灣北方擺盪，預報不確性增大，氣象局表示，預報可能將因天氣系統變化而調整，請隨時最新天氣資訊。

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