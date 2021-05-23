全台中獎！梅雨滯留鋒面要來了　周一晚起徘徊台灣上空

▲滯留鋒面可望替台灣解解渴。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／台北報導

梅雨要來了，全台中獎！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，周一晚間至周三滯留鋒面在台灣徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，注意較大雨勢；周四、周五北移至北部海面，相對空檔；美國模式模擬滯留鋒周五重返、歐洲模式則是周六重返，應持續觀察。

中央氣象局對8縣市發布「高溫資訊」，天氣晴朗炎熱，今天（23日）中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為「紅色燈號」，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；嘉義市地區、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

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氣象局說，今台灣附近吹著微弱的西南到偏南風，清晨中南部沿海有出現零星降雨，白天之後除花東有局部短暫陣雨外，其他地區大多為多雲到晴，午後在山區及大台北、宜蘭近山區的平地會有局部短暫雷陣雨；天氣持續炎熱，西半部高溫普遍達33至35度，中南部近山區或河谷高溫更可能超過36度，尤其台南、高雄有局部38度以上極端高溫發生的機率，東半部高溫亦有30、31度。

氣象局指出，周一白天花東地區有局部短暫陣雨，其他地區天氣晴朗，但中午過後北部、宜蘭地區及其他山區有局部雷陣雨；周一晚間起由於鋒面又開始接近，北部地區晚間仍持續有短暫陣雨；這天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局提醒，周二、周三鋒面影響，北部及東半部地區水氣增，北台灣地區有短暫陣雨或雷雨，花東地區有局部短暫陣雨，中南部為多雲午後有局部短暫雷陣雨；周四鋒面遠離，台灣附近環境風場偏西南風，僅南部地區有零星短暫陣雨，其他地區也會轉為多雲到晴的天氣，午後西半部山區及宜蘭地區有局部短暫雷陣雨。

氣象局預報，周五、周六西南風帶來的水氣稍微增多，中部、南部地區會有些局部的短暫陣雨或雷雨，北部及東半部則為多雲午後有雷陣雨的天氣型態。

吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今滯留鋒在北部海面，台灣附近水氣較多，有局部短暫陣雨或雷雨，以午後山區為主，部分平地有受影響的機率；周一滯留鋒接近，不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢。



吳德榮分析，周一晚至周三滯留鋒在台灣徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，注意較大雨勢；周四、周五滯留鋒北移至北部海面，相對空檔，天氣炎熱、要防曬、防中暑，但大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨。



吳德榮表示，由於理論上的限制，愈接近模式末期的模擬，不確定性愈大；各國模式對於滯留鋒何時再重返台灣（美國模式GFS在周五、歐洲模式在周六）？重返時的結構、強度又如何？也皆模擬出不同的結果，且尚在調整中，應持續觀察。