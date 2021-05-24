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快訊／大雨來了！「全台變天」滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

▲▼下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車,通勤,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲滯留鋒面可望替台灣解解渴。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

台東大雨特報！氣象專家吳德榮表示，今天（24日）白天滯留鋒面接近，不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢；今晚滯留鋒抵達，到周二在台灣徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，注意較大雨勢。中央氣象局提醒，今午後在山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，由於大氣環境不穩定，午後各地山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

中央氣象局今晨對台東縣發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。氣象局也對連江縣發布「濃霧特報」，今金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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氣象局對9縣市發布「高溫資訊」，天氣高溫炎熱，今中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為「紅色燈號」，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；南投縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區、台中市、雲林縣、嘉義縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；彰化縣近山區或河谷為「黃色燈號」，請注意。

▼今晨雷達回波圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，今鋒面接近，北部及東半部將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，轉變的時間預計在中午左右，至於中南部清晨至上午由於盛行風與陸風輻合關係，會有些零星短暫陣雨，而午後在山區及近山區平地則有局部短暫雷陣雨，由於大氣環境不穩定，午後各地山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，氣溫持續偏高，西半部高溫普遍達34、35度，中南部近山區或河谷更容易超過36度，尤其南投、台南、高雄、屏東有局部38度以上極端高溫發生的機率，東半部高溫也有32、33度，戶外活動請多補充水分，注意防曬。

氣象局預報，周二、周三鋒面影響，北部及東半部地區水氣增，北台灣地區有短暫陣雨或雷雨，花東地區有局部短暫陣雨，中南部為多雲午後有局部短暫雷陣雨；周四鋒面遠離，台灣附近環境風場偏西南風，僅南部地區有零星短暫陣雨，其他地區也會轉為多雲到晴的天氣，午後西半部山區及宜蘭地區有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，周五至周日西南風帶來的水氣稍微增多，中部、南部地區會有些局部的短暫陣雨或雷雨，北部及東半部則為多雲午後有雷陣雨的天氣型態。

▼吳德榮說，6月2日20時歐美模式皆在呂宋島東方模擬出熱帶擾動，歐洲模式仍模擬出完整的雨帶（下圖左），美國模式的雨帶則已受到熱帶擾動破壞（下圖右）。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今白天滯留鋒接近，不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，並有較大雨勢；今晚、周二滯留鋒在台灣徘徊，各地有局部陣雨或雷雨，注意較大雨勢；周三滯留鋒強度減弱漸北移，各地仍有局部短暫陣雨的機率，氣溫回升。

吳德榮分析，最新歐洲模式模擬顯示，周四、周五滯留鋒北移至北部海面，相對空檔、天氣炎熱，要防曬、防中暑，但大氣仍不穩定，午後山區有局部短暫陣雨。

吳德榮表示，由於理論上的限制，愈接近模擬末期，不確定性愈大，各國模式也愈見分歧，滯留鋒何時再重返台灣、進入多雨型態？美國模式（GFS）及歐洲模式皆顯示，周六滯留鋒逐漸南下，在台灣附近徘徊大約4天左右；至於滯留鋒徘徊期間，其降雨強弱的變化節奏又如何？各模式模擬不盡相同，且都在調整中，需持續修正。

吳德榮指出，第10天歐、美模式皆在呂宋島東方模擬出熱帶擾動，歐洲模式仍模擬出完整的雨帶通過台灣，美國模式的雨帶則已受到熱帶擾動破壞；隱含10天後大氣變化，將涉及其與滯留鋒、太平洋高壓之間，複雜的交互作用，任何模式皆可能存在極大的誤差，只能密切觀察。

▼氣象局製作本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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