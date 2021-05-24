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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美中兩國競爭壓過合作！　專家：溝通有助穩定關係

▲▼美中國旗。（圖／CFP）

▲專家指出，前美國總統川普執政時雙方溝通不良導致美中關係惡化。（圖／CFP）

文／中央社記者尹俊傑紐約23日專電

美中專家近期對話指出，前美國總統川普執政時雙方溝通不良導致關係惡化，即使競爭壓過合作的格局成形，雙方仍有必要恢復基本常態溝通，並修補民間交流所受損害。

美國外交政策全國委員會（NCAFP）3月底及4月初邀集美中20多位知名學者、專家與卸任官員舉行多場二軌（非官方）視訊會議，探討政治交流、安全議題、國際體系前途。摘要報告日前公布，循往例未揭露發言者身分。

這系列會議舉行前，美中外交政策高層於阿拉斯加會談時在鏡頭前針鋒相對、火藥味十足，被視為美中關係在美國總統拜登1月上任後難以「重置」的跡象。

報告寫道，美中處理雙邊關係似乎都將重點放在國內政治正當性，阿拉斯加會談看似是著眼於國內觀眾，而非真的想嘗試合作或增進了解。兩國民眾大多力挺各自政府捍衛自身利益，不太在乎可能造成的緊繃局面。雙方當前都重視建立政治正確，日後合作機會可能因此受限。

美中競爭壓過合作特徵之一是雙方日漸厭惡討價還價，更難接受部分領域被綁住手腳以換取其他領域進展的妥協，以致限縮可納入合作議程的議題與政策。

與會者認同，美中需要設法防止雙邊關係繼續惡化，重申以往承諾將有助奠定更具建設性的基調。雙方可能有必要建立高層雙邊交流行為準則，且應運用、改善兩軍對話等荒廢已久的既有機制，將危機溝通視為優先。

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,美國國務卿布林肯（Antony Blinken）,白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

▲美中外交政策高層於阿拉斯加會談時在鏡頭前針鋒相對。（圖／路透社）

一名中方與會者呼籲就台灣議題舉行一軌半（半官半民）對話，提及美方只在中共解放軍活動的脈絡下討論台灣，忽視台灣內部局勢刺激中方回應、及北京有意讓兩岸「融合發展」的層面。

一名美方與會者同意，台灣議題溝通機制在川普執政時瓦解，但問題癥結在於中方不會與台北當局對話，使美國成為夾心餅乾。各方都需要設法給予彼此「不獨與不武統」現狀會維持下去的再保證。

一名中方與會者敦促北京更有自信處理台灣議題，提到中共軍機頻繁擾台使台灣民眾更加厭惡中國，不利兩岸邁向「和平發展」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）大流行後，川普政府加強對北京施壓，美中關係陷入建交40多年來谷底。報告寫道，民間交流最不具政治敏感性，應作為雙邊關係恢復的優先領域，記者簽證、學術交流、領事館重新開放等層面應有所進展。

另外，美中以不同視角看待參與國際體系的價值與目的，美國重視扮演積極角色，中國則強調防禦性角色。如此差異導致國際體系如何因應成員國境內局勢出現分歧，這些分歧因大國競爭架構而放大。

報告建議，美中應直接溝通改革國際體系的方式，尤其要找出造就負責任利害關係者的共通點，這將減少雙方懷疑對方提供公共財的意圖。

首個積極步驟可能是在抗疫復甦方面合作，如合力協助面臨2019冠狀病毒疾病危機的國家、透過大型機構承諾解決疫情造成的長期經濟與社會損害。但在美中關係本質仍引起廣泛焦慮時，這項合作是否可能仍是未知數。

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