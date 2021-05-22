美防長3度請求與中國軍方對談遭拒！　拜登政府為談話對象起分歧

▲美國國防部長奧斯汀3度請求與中國軍方對談遭拒。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

中國和美國一直在中國的人權議題、台灣主權與南海軍事活動上發生衝突，導致這2個世界最大經濟體的關係日益緊張。美國國防官員21日表示，儘管美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）多次試圖與中國軍方高層對話，但迄今仍未成功。

綜合路透社與《金融時報》報導，奧斯汀已3次向中國請求，與中國軍方接觸，卻屢遭拒絕。據美國官員指出，儘管美中關係日益緊張，但美國長期以來，一直尋求與中國軍方保持公開溝通，以緩解可能的衝突。

一名國防官員表示，「軍事關係緊張是毫無疑問的，不過在未與中國進行對談的情況下，我們很難知道中國的態度有多強硬，因此我們當然希望能進行對話。」

▲拜登政府內部為談話對象應為魏鳳和（左）或許其亮（右）而發生爭執。（圖／翻攝自中國國防部官網）

另一名官員則指出，拜登政府的內部也出現爭論，部份人覺得奧斯汀應與中國國防部長魏鳳和對話，但也有人認為，談話對象應為中央軍委副主席許其亮，因為後者擁有更大的權力和影響力。

報道稱，奧斯汀本有機會於本月底，在新加坡舉行的地區國防部長會議上與魏鳳和見面，不過這場會議因新冠疫情而取消。儘管自拜登1月上任以來，2國還未曾進行高層軍事會談，但中美外交官3月已在阿拉斯加舉行會晤，只不過雙方在這場會談中針鋒相對，沒有取得任何外交突破。

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