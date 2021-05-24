快訊／稱「中央下令不公布足跡」遭指揮中心駁斥　侯友宜回應了

記者楊蕓／新北報導

新北市取消每日公布確診足跡，市長侯友宜23日說明「不公布是中央特別下令，遵照中央指示辦理」，隨即遭指揮中心駁斥。對此，侯友宜24日受訪時進一步說明，「中央不公佈的是熱區，足跡公布要在三原則底下才可以公佈，這是中央指引，我們都按照中央指引來辦理。」

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市衛生局提供）

根據衛生局22日說明，依指揮中心修訂記者會個案資料發布原則，3點情況考慮公開足跡地點，包括個案於該地點停留時間長短、個案及接觸對象有無配戴口罩、該地點有無符合密切接觸者定義之對象，未來僅公佈重複性高的足跡。因此，除非上述原因，不再每日公布足跡。

不過，侯友宜昨（23）日在應變會議後記者會中，被問到不公布足跡是否會引發民眾恐慌，他表示，「不公布是中央特別下令，我們遵照中央指示辦理。」此說法隨後遭到駁斥，指揮中心表示，依據110年5月16日肺中指字第1104000039號函直轄市、縣（市）政府，可依「指揮中心記者會確診個案資料發布原則」公布確診個案公共場所活動史，並未下令直轄市、縣（市）政府不公布足跡。

侯友宜24日上午視察三重區捷運菜寮站通勤防疫狀況，對於「不公布足跡」再回應，「中央不公布的是熱區，足跡公布要在三原則下才可以公布，這是中央指引，我們都會按照中央指引辦理。」