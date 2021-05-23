大豐有線電視捐新北1000萬　創辦人戴永輝：全力支援醫護

▲大豐媒體捐款千萬挹注新北防疫基金。（圖／翻攝「新北市政府」臉書直播）

記者郭世賢／新北報導

新冠疫情持續升溫！連日確診數破數百，新北市疫情相對更顯嚴峻，經營區在新北市的大豐有線電視捐助1000萬，以行動支持、支援前線的醫護人員和政府機關。 大豐媒體創辦人戴永輝指出，面對疫情，沒有人能夠置身事外，身為在地企業，在新北面臨疫情衝擊的現下，我們非常願意以各種形式支援前線的醫護人員和政府機關，以包容體諒的心配合政府的各項防疫措施。

戴永輝表示，在新北市板橋、土城及中、永和擁有眾多用戶的大豐有線電視日前即宣布全額補助旗下員工接種疫苗，並且強調係以相當嚴格的標準把關工程人員的執勤狀況，每日結合疫情指揮中心公布資料調查確認員工足跡，並即時調整人力遞補支援，若民眾近期有裝機維修的需求，可以放心洽詢申請。

新北市長侯友宜23日也在例行「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變會議會後記者會上」，特別感謝大豐有線電視捐款1000萬元支援第一線人員。同時，侯友宜也表示，會把防疫基金做為第一線防疫的支持力量，加發防疫人員感染慰問金，把捐款用在對的地方。

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