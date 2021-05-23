高雄女「無罩上街」亂吼！失控畫面曝光…聽他一句話乖乖閉嘴了

記者柯振中／綜合報導

高雄一名女子22日沒戴口罩走在街上，因此被2名員警勸導，沒想到女子突然失控大吼「警察打人、你要強暴我」，行為相當脫序，最後聽到要罰錢，才整個人冷靜下來。員警依照傳染病防治法，開出舉發通知單，後續移送衛生局裁罰，鬧劇才終於落幕。

依據影片畫面，女子沒有戴口罩，失控在馬路上大喊「我被派出所的強X強暴」，期間還不斷甩開員警的手，一直向前走。

員警則不斷跟在後方，勸告女子「小姐麥安捏啦」、「我拿一個口罩給妳好不好」。由於女子行為脫序，最後被壓制在地，才開始稍微冷靜一點。

▼女子行為脫序，後來聽到要罰錢，才終於安靜。（圖／記者吳奕靖翻攝）



當時員警詢問一旁同仁，是否有乾淨的口罩，沒想到女子再度失控，怒吼「我如果有，早就拿出來了」，還痛罵員警「你起肖（發瘋）喔」。員警似乎快被女子惹毛，拿出新的口罩，不斷喊著「來我新的口罩給妳，妳戴起來好不好」、「戴起來！戴起來」。

▼女子街上亂吼，聽一句話乖乖閉嘴。（圖／記者吳奕靖翻攝）



最後聽到員警解釋，這種行為會被罰錢，罰鍰金額為3,000元以上、1萬5,000元以下，才終於安靜下來，一度還想繼續狡辯，被問到「有沒有意見要補充」時，還是只能說句「沒有」。

員警依照傳染病防治法，開出舉發通知單，相關資料也將移送衛生局，交由衛生單位裁罰。

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